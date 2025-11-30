- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
1 003.14 USD
Worst Trade:
-623.46 USD
Profitto lordo:
2 290.45 USD (41 349 pips)
Perdita lorda:
-1 307.84 USD (13 676 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 282.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 282.18 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
81.88 USD
Profitto medio:
327.21 USD
Perdita media:
-261.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-437.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-623.46 USD (1)
Crescita mensile:
13.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
299.57 USD
Massimale:
1 005.51 USD (12.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.2K
|XAUUSD
|-221
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|28K
|XAUUSD
|-315
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 003.14 USD
Worst Trade: -623 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 282.18 USD
Massima perdita consecutiva: -437.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 41
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Exness-MT5Real3
|0.88 × 17
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.92 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
Exness-MT5Real35
|1.50 × 36
