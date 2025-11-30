- Büyüme
İşlemler:
2 173
Kârla kapanan işlemler:
1 539 (70.82%)
Zararla kapanan işlemler:
634 (29.18%)
En iyi işlem:
2 163.85 USD
En kötü işlem:
-4 096.96 USD
Brüt kâr:
145 795.44 USD (24 389 352 pips)
Brüt zarar:
-89 637.45 USD (339 367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
177 (1 421.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 790.18 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
1 148 (52.83%)
Satış işlemleri:
1 025 (47.17%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
25.84 USD
Ortalama kâr:
94.73 USD
Ortalama zarar:
-141.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
82 (-542.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 762.00 USD (14)
Aylık büyüme:
9.11%
Yıllık tahmin:
110.53%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
498.68 USD
Maksimum:
8 840.36 USD (8.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.18% (8 861.91 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2033
|EURCHF
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|73K
|EURCHF
|-6
|USDCHF
|8
|EURUSD
|-13
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|217K
|EURCHF
|0
|USDCHF
|69
|EURUSD
|23
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 163.85 USD
En kötü işlem: -4 097 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 421.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -542.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
Darwinex-Live
|0.42 × 1531
PrimeCodex-MT5
|0.73 × 350
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
TickmillUK-Live
|1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
Alpari-Real01
|3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
|3.50 × 8
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 237
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
İnceleme yok