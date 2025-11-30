SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Aurum Pulse
Gian Luca Cassol

Aurum Pulse

Gian Luca Cassol
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 173
Kârla kapanan işlemler:
1 539 (70.82%)
Zararla kapanan işlemler:
634 (29.18%)
En iyi işlem:
2 163.85 USD
En kötü işlem:
-4 096.96 USD
Brüt kâr:
145 795.44 USD (24 389 352 pips)
Brüt zarar:
-89 637.45 USD (339 367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
177 (1 421.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 790.18 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
1 148 (52.83%)
Satış işlemleri:
1 025 (47.17%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
25.84 USD
Ortalama kâr:
94.73 USD
Ortalama zarar:
-141.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
82 (-542.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 762.00 USD (14)
Aylık büyüme:
9.11%
Yıllık tahmin:
110.53%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
498.68 USD
Maksimum:
8 840.36 USD (8.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.18% (8 861.91 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2033
EURCHF 2
USDCHF 1
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 73K
EURCHF -6
USDCHF 8
EURUSD -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 217K
EURCHF 0
USDCHF 69
EURUSD 23
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 163.85 USD
En kötü işlem: -4 097 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 421.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -542.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1531
PrimeCodex-MT5
0.73 × 350
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
TickmillUK-Live
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.50 × 8
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 237
13 daha fazla...
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
İnceleme yok
