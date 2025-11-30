SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Aurum Pulse
Gian Luca Cassol

Aurum Pulse

Gian Luca Cassol
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 70%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 358
Transacciones Rentables:
1 697 (71.96%)
Transacciones Irrentables:
661 (28.03%)
Mejor transacción:
2 163.85 USD
Peor transacción:
-4 096.96 USD
Beneficio Bruto:
177 278.99 USD (26 592 401 pips)
Pérdidas Brutas:
-107 418.71 USD (371 708 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
177 (1 421.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 790.18 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
44.92%
Carga máxima del depósito:
40.30%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
7.90
Transacciones Largas:
1 272 (53.94%)
Transacciones Cortas:
1 086 (46.06%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
29.63 USD
Beneficio medio:
104.47 USD
Pérdidas medias:
-162.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
82 (-542.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 762.00 USD (14)
Crecimiento al mes:
8.75%
Pronóstico anual:
106.18%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
498.68 USD
Máxima:
8 840.36 USD (8.16%)
Reducción relativa:
De balance:
8.18% (8 861.91 USD)
De fondos:
2.89% (4 594.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2206
EURCHF 2
USDCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
WS30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 89K
EURCHF -6
USDCHF 8
EURUSD -13
GBPUSD 251
WS30 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 253K
EURCHF 0
USDCHF 69
EURUSD 23
GBPUSD 516
WS30 9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 163.85 USD
Peor transacción: -4 097 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +1 421.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -542.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.41 × 1576
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
TickmillUK-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.89 × 382
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.50 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
otros 18...
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
No hay comentarios
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
