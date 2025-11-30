- Incremento
Total de Trades:
2 358
Transacciones Rentables:
1 697 (71.96%)
Transacciones Irrentables:
661 (28.03%)
Mejor transacción:
2 163.85 USD
Peor transacción:
-4 096.96 USD
Beneficio Bruto:
177 278.99 USD (26 592 401 pips)
Pérdidas Brutas:
-107 418.71 USD (371 708 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
177 (1 421.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 790.18 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
44.92%
Carga máxima del depósito:
40.30%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
7.90
Transacciones Largas:
1 272 (53.94%)
Transacciones Cortas:
1 086 (46.06%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
29.63 USD
Beneficio medio:
104.47 USD
Pérdidas medias:
-162.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
82 (-542.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 762.00 USD (14)
Crecimiento al mes:
8.75%
Pronóstico anual:
106.18%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
498.68 USD
Máxima:
8 840.36 USD (8.16%)
Reducción relativa:
De balance:
8.18% (8 861.91 USD)
De fondos:
2.89% (4 594.43 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2206
|EURCHF
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|WS30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|89K
|EURCHF
|-6
|USDCHF
|8
|EURUSD
|-13
|GBPUSD
|251
|WS30
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|253K
|EURCHF
|0
|USDCHF
|69
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|516
|WS30
|9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +2 163.85 USD
Peor transacción: -4 097 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +1 421.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -542.05 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1576
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
TickmillUK-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.89 × 382
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.50 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 4
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
otros 18...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
No hay comentarios
