- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 355
盈利交易:
1 694 (71.93%)
亏损交易:
661 (28.07%)
最好交易:
2 163.85 USD
最差交易:
-4 096.96 USD
毛利:
176 991.27 USD (26 591 805 pips)
毛利亏损:
-107 401.44 USD (371 708 pips)
最大连续赢利:
177 (1 421.79 USD)
最大连续盈利:
6 790.18 USD (17)
夏普比率:
0.11
交易活动:
51.28%
最大入金加载:
40.30%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.87
长期交易:
1 272 (54.01%)
短期交易:
1 083 (45.99%)
利润因子:
1.65
预期回报:
29.55 USD
平均利润:
104.48 USD
平均损失:
-162.48 USD
最大连续失误:
82 (-542.05 USD)
最大连续亏损:
-5 762.00 USD (14)
每月增长:
9.73%
年度预测:
118.06%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
498.68 USD
最大值:
8 840.36 USD (8.16%)
相对跌幅:
结余:
8.18% (8 861.91 USD)
净值:
2.89% (4 594.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2203
|EURCHF
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|WS30
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|89K
|EURCHF
|-6
|USDCHF
|8
|EURUSD
|-13
|GBPUSD
|251
|WS30
|1
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|253K
|EURCHF
|0
|USDCHF
|69
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|516
|WS30
|9
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 163.85 USD
最差交易: -4 097 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +1 421.79 USD
最大连续亏损: -542.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1576
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
TickmillUK-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.89 × 382
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.50 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 4
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
