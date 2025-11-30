- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 355
Прибыльных трейдов:
1 694 (71.93%)
Убыточных трейдов:
661 (28.07%)
Лучший трейд:
2 163.85 USD
Худший трейд:
-4 096.96 USD
Общая прибыль:
176 991.27 USD (26 591 805 pips)
Общий убыток:
-107 401.44 USD (371 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
177 (1 421.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 790.18 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
51.28%
Макс. загрузка депозита:
40.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.87
Длинных трейдов:
1 272 (54.01%)
Коротких трейдов:
1 083 (45.99%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
29.55 USD
Средняя прибыль:
104.48 USD
Средний убыток:
-162.48 USD
Макс. серия проигрышей:
82 (-542.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 762.00 USD (14)
Прирост в месяц:
9.73%
Годовой прогноз:
118.06%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
498.68 USD
Максимальная:
8 840.36 USD (8.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.18% (8 861.91 USD)
По эквити:
2.89% (4 594.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2203
|EURCHF
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|WS30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|89K
|EURCHF
|-6
|USDCHF
|8
|EURUSD
|-13
|GBPUSD
|251
|WS30
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|253K
|EURCHF
|0
|USDCHF
|69
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|516
|WS30
|9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 163.85 USD
Худший трейд: -4 097 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 421.79 USD
Макс. убыток в серии: -542.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1576
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
TickmillUK-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.89 × 382
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.50 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 4
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
еще 18...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
70%
0
0
USD
USD
170K
USD
USD
20
75%
2 355
71%
51%
1.64
29.55
USD
USD
8%
1:200