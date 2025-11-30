СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Aurum Pulse
Gian Luca Cassol

Aurum Pulse

Gian Luca Cassol
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 70%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 355
Прибыльных трейдов:
1 694 (71.93%)
Убыточных трейдов:
661 (28.07%)
Лучший трейд:
2 163.85 USD
Худший трейд:
-4 096.96 USD
Общая прибыль:
176 991.27 USD (26 591 805 pips)
Общий убыток:
-107 401.44 USD (371 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
177 (1 421.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 790.18 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
51.28%
Макс. загрузка депозита:
40.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.87
Длинных трейдов:
1 272 (54.01%)
Коротких трейдов:
1 083 (45.99%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
29.55 USD
Средняя прибыль:
104.48 USD
Средний убыток:
-162.48 USD
Макс. серия проигрышей:
82 (-542.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 762.00 USD (14)
Прирост в месяц:
9.73%
Годовой прогноз:
118.06%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
498.68 USD
Максимальная:
8 840.36 USD (8.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.18% (8 861.91 USD)
По эквити:
2.89% (4 594.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2203
EURCHF 2
USDCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
WS30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 89K
EURCHF -6
USDCHF 8
EURUSD -13
GBPUSD 251
WS30 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 253K
EURCHF 0
USDCHF 69
EURUSD 23
GBPUSD 516
WS30 9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 163.85 USD
Худший трейд: -4 097 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 421.79 USD
Макс. убыток в серии: -542.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.41 × 1576
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
TickmillUK-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.89 × 382
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.50 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
еще 18...
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
Нет отзывов
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
