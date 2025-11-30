SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Aurum Pulse
Gian Luca Cassol

Aurum Pulse

Gian Luca Cassol
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 70%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 358
Negociações com lucro:
1 697 (71.96%)
Negociações com perda:
661 (28.03%)
Melhor negociação:
2 163.85 USD
Pior negociação:
-4 096.96 USD
Lucro bruto:
177 278.99 USD (26 592 401 pips)
Perda bruta:
-107 418.71 USD (371 708 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
177 (1 421.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 790.18 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
44.92%
Depósito máximo carregado:
40.30%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
7.90
Negociações longas:
1 272 (53.94%)
Negociações curtas:
1 086 (46.06%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
29.63 USD
Lucro médio:
104.47 USD
Perda média:
-162.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
82 (-542.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 762.00 USD (14)
Crescimento mensal:
8.75%
Previsão anual:
106.18%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
498.68 USD
Máximo:
8 840.36 USD (8.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.18% (8 861.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.89% (4 594.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2206
EURCHF 2
USDCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
WS30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 89K
EURCHF -6
USDCHF 8
EURUSD -13
GBPUSD 251
WS30 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 253K
EURCHF 0
USDCHF 69
EURUSD 23
GBPUSD 516
WS30 9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 163.85 USD
Pior negociação: -4 097 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 421.79 USD
Máxima perda consecutiva: -542.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.41 × 1576
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
TickmillUK-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.89 × 382
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.50 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
18 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
Sem comentários
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Aurum Pulse
30 USD por mês
70%
0
0
USD
170K
USD
20
75%
2 358
71%
45%
1.65
29.63
USD
8%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.