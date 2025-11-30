- Crescimento
Negociações:
2 358
Negociações com lucro:
1 697 (71.96%)
Negociações com perda:
661 (28.03%)
Melhor negociação:
2 163.85 USD
Pior negociação:
-4 096.96 USD
Lucro bruto:
177 278.99 USD (26 592 401 pips)
Perda bruta:
-107 418.71 USD (371 708 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
177 (1 421.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 790.18 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
44.92%
Depósito máximo carregado:
40.30%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
7.90
Negociações longas:
1 272 (53.94%)
Negociações curtas:
1 086 (46.06%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
29.63 USD
Lucro médio:
104.47 USD
Perda média:
-162.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
82 (-542.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 762.00 USD (14)
Crescimento mensal:
8.75%
Previsão anual:
106.18%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
498.68 USD
Máximo:
8 840.36 USD (8.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.18% (8 861.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.89% (4 594.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2206
|EURCHF
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|WS30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|89K
|EURCHF
|-6
|USDCHF
|8
|EURUSD
|-13
|GBPUSD
|251
|WS30
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|253K
|EURCHF
|0
|USDCHF
|69
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|516
|WS30
|9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 163.85 USD
Pior negociação: -4 097 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 421.79 USD
Máxima perda consecutiva: -542.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1576
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
TickmillUK-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.89 × 382
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.50 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 4
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
Sem comentários
