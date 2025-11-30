- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 173
Profit Trade:
1 539 (70.82%)
Loss Trade:
634 (29.18%)
Best Trade:
2 163.85 USD
Worst Trade:
-4 096.96 USD
Profitto lordo:
145 795.44 USD (24 389 352 pips)
Perdita lorda:
-89 637.45 USD (339 367 pips)
Vincite massime consecutive:
177 (1 421.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 790.18 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
1 148 (52.83%)
Short Trade:
1 025 (47.17%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
25.84 USD
Profitto medio:
94.73 USD
Perdita media:
-141.38 USD
Massime perdite consecutive:
82 (-542.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 762.00 USD (14)
Crescita mensile:
9.11%
Previsione annuale:
110.53%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
498.68 USD
Massimale:
8 840.36 USD (8.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.18% (8 861.91 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2033
|EURCHF
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|73K
|EURCHF
|-6
|USDCHF
|8
|EURUSD
|-13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|217K
|EURCHF
|0
|USDCHF
|69
|EURUSD
|23
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 163.85 USD
Worst Trade: -4 097 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 421.79 USD
Massima perdita consecutiva: -542.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1531
|
PrimeCodex-MT5
|0.73 × 350
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.50 × 8
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 237
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
