Gian Luca Cassol

Aurum Pulse

Gian Luca Cassol
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 56%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 173
Profit Trade:
1 539 (70.82%)
Loss Trade:
634 (29.18%)
Best Trade:
2 163.85 USD
Worst Trade:
-4 096.96 USD
Profitto lordo:
145 795.44 USD (24 389 352 pips)
Perdita lorda:
-89 637.45 USD (339 367 pips)
Vincite massime consecutive:
177 (1 421.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 790.18 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
1 148 (52.83%)
Short Trade:
1 025 (47.17%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
25.84 USD
Profitto medio:
94.73 USD
Perdita media:
-141.38 USD
Massime perdite consecutive:
82 (-542.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 762.00 USD (14)
Crescita mensile:
9.11%
Previsione annuale:
110.53%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
498.68 USD
Massimale:
8 840.36 USD (8.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.18% (8 861.91 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2033
EURCHF 2
USDCHF 1
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 73K
EURCHF -6
USDCHF 8
EURUSD -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 217K
EURCHF 0
USDCHF 69
EURUSD 23
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 163.85 USD
Worst Trade: -4 097 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 421.79 USD
Massima perdita consecutiva: -542.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1531
PrimeCodex-MT5
0.73 × 350
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
TickmillUK-Live
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.50 × 8
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 237
13 più
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
Non ci sono recensioni
