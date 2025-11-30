- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 358
利益トレード:
1 697 (71.96%)
損失トレード:
661 (28.03%)
ベストトレード:
2 163.85 USD
最悪のトレード:
-4 096.96 USD
総利益:
177 278.99 USD (26 592 401 pips)
総損失:
-107 418.71 USD (371 708 pips)
最大連続の勝ち:
177 (1 421.79 USD)
最大連続利益:
6 790.18 USD (17)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
44.92%
最大入金額:
40.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
7.90
長いトレード:
1 272 (53.94%)
短いトレード:
1 086 (46.06%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
29.63 USD
平均利益:
104.47 USD
平均損失:
-162.51 USD
最大連続の負け:
82 (-542.05 USD)
最大連続損失:
-5 762.00 USD (14)
月間成長:
8.75%
年間予想:
106.18%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
498.68 USD
最大の:
8 840.36 USD (8.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.18% (8 861.91 USD)
エクイティによる:
2.89% (4 594.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2206
|EURCHF
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|WS30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|89K
|EURCHF
|-6
|USDCHF
|8
|EURUSD
|-13
|GBPUSD
|251
|WS30
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|253K
|EURCHF
|0
|USDCHF
|69
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|516
|WS30
|9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 163.85 USD
最悪のトレード: -4 097 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +1 421.79 USD
最大連続損失: -542.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1576
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
TickmillUK-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.89 × 382
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.50 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 4
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
レビューなし
