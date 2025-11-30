シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Aurum Pulse
Gian Luca Cassol

Aurum Pulse

Gian Luca Cassol
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 70%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 358
利益トレード:
1 697 (71.96%)
損失トレード:
661 (28.03%)
ベストトレード:
2 163.85 USD
最悪のトレード:
-4 096.96 USD
総利益:
177 278.99 USD (26 592 401 pips)
総損失:
-107 418.71 USD (371 708 pips)
最大連続の勝ち:
177 (1 421.79 USD)
最大連続利益:
6 790.18 USD (17)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
44.92%
最大入金額:
40.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
7.90
長いトレード:
1 272 (53.94%)
短いトレード:
1 086 (46.06%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
29.63 USD
平均利益:
104.47 USD
平均損失:
-162.51 USD
最大連続の負け:
82 (-542.05 USD)
最大連続損失:
-5 762.00 USD (14)
月間成長:
8.75%
年間予想:
106.18%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
498.68 USD
最大の:
8 840.36 USD (8.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.18% (8 861.91 USD)
エクイティによる:
2.89% (4 594.43 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2206
EURCHF 2
USDCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
WS30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 89K
EURCHF -6
USDCHF 8
EURUSD -13
GBPUSD 251
WS30 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 253K
EURCHF 0
USDCHF 69
EURUSD 23
GBPUSD 516
WS30 9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 163.85 USD
最悪のトレード: -4 097 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +1 421.79 USD
最大連続損失: -542.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.41 × 1576
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
TickmillUK-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.89 × 382
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.50 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
レビューなし
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください