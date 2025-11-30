- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 365
Gewinntrades:
1 703 (72.00%)
Verlusttrades:
662 (27.99%)
Bester Trade:
2 163.85 USD
Schlechtester Trade:
-4 096.96 USD
Bruttoprofit:
178 405.87 USD (26 594 674 pips)
Bruttoverlust:
-108 068.34 USD (372 892 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
177 (1 421.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 790.18 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
43.04%
Max deposit load:
40.30%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
7.96
Long-Positionen:
1 275 (53.91%)
Short-Positionen:
1 090 (46.09%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
29.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
104.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-163.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
82 (-542.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 762.00 USD (14)
Wachstum pro Monat :
9.06%
Jahresprognose:
109.89%
Algo-Trading:
75%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
498.68 USD
Maximaler:
8 840.36 USD (8.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.18% (8 861.91 USD)
Kapital:
2.89% (4 594.43 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2213
|EURCHF
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|WS30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|90K
|EURCHF
|-6
|USDCHF
|8
|EURUSD
|-13
|GBPUSD
|251
|WS30
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|255K
|EURCHF
|0
|USDCHF
|69
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|516
|WS30
|9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 163.85 USD
Schlechtester Trade: -4 097 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 421.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -542.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1576
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
TickmillUK-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.89 × 382
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.50 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 4
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
70%
0
0
USD
USD
170K
USD
USD
20
75%
2 365
72%
43%
1.65
29.74
USD
USD
8%
1:200