SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Aurum Pulse
Gian Luca Cassol

Aurum Pulse

Gian Luca Cassol
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 70%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 365
Gewinntrades:
1 703 (72.00%)
Verlusttrades:
662 (27.99%)
Bester Trade:
2 163.85 USD
Schlechtester Trade:
-4 096.96 USD
Bruttoprofit:
178 405.87 USD (26 594 674 pips)
Bruttoverlust:
-108 068.34 USD (372 892 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
177 (1 421.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 790.18 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
43.04%
Max deposit load:
40.30%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
7.96
Long-Positionen:
1 275 (53.91%)
Short-Positionen:
1 090 (46.09%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
29.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
104.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-163.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
82 (-542.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 762.00 USD (14)
Wachstum pro Monat :
9.06%
Jahresprognose:
109.89%
Algo-Trading:
75%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
498.68 USD
Maximaler:
8 840.36 USD (8.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.18% (8 861.91 USD)
Kapital:
2.89% (4 594.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2213
EURCHF 2
USDCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
WS30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 90K
EURCHF -6
USDCHF 8
EURUSD -13
GBPUSD 251
WS30 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 255K
EURCHF 0
USDCHF 69
EURUSD 23
GBPUSD 516
WS30 9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 163.85 USD
Schlechtester Trade: -4 097 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 421.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -542.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.41 × 1576
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
TickmillUK-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.89 × 382
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.50 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
noch 18 ...
My own developed EA to trade XAUUSD, H1 timeframe with a goal of 9% monthly profit
Keine Bewertungen
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
