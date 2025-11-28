SinyallerBölümler
ICM FxAutomater
Savell Martin

ICM FxAutomater

Savell Martin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.36 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
7.95 GBP (97 380 pips)
Brüt zarar:
-0.02 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
2 (7.95 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
7.95 GBP (2)
Sharpe oranı:
1.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
396.50
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
397.50
Beklenen getiri:
3.98 GBP
Ortalama kâr:
3.98 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.02 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
1.52% (15.34 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1
GBPUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 9
GBPUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 97K
GBPUSD 80
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.36 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +7.95 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 36
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
87 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.28 16:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICM FxAutomater
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
1K
GBP
1
100%
2
100%
100%
397.50
3.98
GBP
2%
1:500
Kopyala

