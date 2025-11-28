- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.36 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
7.95 GBP (97 380 pips)
Brüt zarar:
-0.02 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
2 (7.95 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
7.95 GBP (2)
Sharpe oranı:
1.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
396.50
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
397.50
Beklenen getiri:
3.98 GBP
Ortalama kâr:
3.98 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.02 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
1.52% (15.34 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|97K
|GBPUSD
|80
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.36 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +7.95 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 36
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
GBP
GBP
1
100%
2
100%
100%
397.50
3.98
GBP
GBP
2%
1:500