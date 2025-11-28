いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 OANDA-Live-1 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 2 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 FPMarketsSC-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 22 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 5 Earnex-Trade 0.00 × 71 EverestCM-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 ICTrading-MT5-4 0.25 × 12 Exness-MT5Real8 0.30 × 440 FPMarkets-Live 0.40 × 176 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-4 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-2 0.47 × 100 116 より多く...