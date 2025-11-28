- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
111
利益トレード:
83 (74.77%)
損失トレード:
28 (25.23%)
ベストトレード:
34.61 GBP
最悪のトレード:
-27.12 GBP
総利益:
342.16 GBP (3 517 018 pips)
総損失:
-114.98 GBP (1 002 644 pips)
最大連続の勝ち:
12 (51.16 GBP)
最大連続利益:
65.05 GBP (9)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
98.41%
最大入金額:
2.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.86
長いトレード:
76 (68.47%)
短いトレード:
35 (31.53%)
プロフィットファクター:
2.98
期待されたペイオフ:
2.05 GBP
平均利益:
4.12 GBP
平均損失:
-4.11 GBP
最大連続の負け:
3 (-46.76 GBP)
最大連続損失:
-46.76 GBP (3)
月間成長:
22.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
46.76 GBP (3.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.87% (46.76 GBP)
エクイティによる:
17.08% (205.57 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|53
|BTCUSD
|32
|USDJPY
|22
|EURUSD
|4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|58
|BTCUSD
|203
|USDJPY
|28
|EURUSD
|3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|3K
|BTCUSD
|2.5M
|USDJPY
|1.3K
|EURUSD
|302
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.61 GBP
最悪のトレード: -27 GBP
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +51.16 GBP
最大連続損失: -46.76 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
