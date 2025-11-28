SignaleKategorien
ICM FxAutomater
Savell Martin

ICM FxAutomater

Savell Martin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
86 (74.78%)
Verlusttrades:
29 (25.22%)
Bester Trade:
34.61 GBP
Schlechtester Trade:
-27.12 GBP
Bruttoprofit:
356.68 GBP (3 732 024 pips)
Bruttoverlust:
-115.20 GBP (1 002 663 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (51.16 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
65.05 GBP (9)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
98.41%
Max deposit load:
2.60%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.16
Long-Positionen:
79 (68.70%)
Short-Positionen:
36 (31.30%)
Profit-Faktor:
3.10
Mathematische Gewinnerwartung:
2.10 GBP
Durchschnittlicher Profit:
4.15 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-3.97 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-46.76 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.76 GBP (3)
Wachstum pro Monat :
23.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
46.76 GBP (3.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.87% (46.76 GBP)
Kapital:
17.08% (205.57 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 55
BTCUSD 34
USDJPY 22
EURUSD 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 59
BTCUSD 221
USDJPY 28
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 3.1K
BTCUSD 2.7M
USDJPY 1.3K
EURUSD 302
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +34.61 GBP
Schlechtester Trade: -27 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.16 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.76 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 440
Earnex-Trade
0.34 × 76
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
noch 117 ...
Keine Bewertungen
2025.12.05 18:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.