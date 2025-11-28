- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
111
Negociações com lucro:
83 (74.77%)
Negociações com perda:
28 (25.23%)
Melhor negociação:
34.61 GBP
Pior negociação:
-27.12 GBP
Lucro bruto:
342.16 GBP (3 517 018 pips)
Perda bruta:
-114.98 GBP (1 002 644 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (51.16 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
65.05 GBP (9)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
98.41%
Depósito máximo carregado:
2.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.86
Negociações longas:
76 (68.47%)
Negociações curtas:
35 (31.53%)
Fator de lucro:
2.98
Valor esperado:
2.05 GBP
Lucro médio:
4.12 GBP
Perda média:
-4.11 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-46.76 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-46.76 GBP (3)
Crescimento mensal:
22.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
46.76 GBP (3.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.87% (46.76 GBP)
Pelo Capital Líquido:
17.08% (205.57 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|53
|BTCUSD
|32
|USDJPY
|22
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|58
|BTCUSD
|203
|USDJPY
|28
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|3K
|BTCUSD
|2.5M
|USDJPY
|1.3K
|EURUSD
|302
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.61 GBP
Pior negociação: -27 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +51.16 GBP
Máxima perda consecutiva: -46.76 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 440
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
116 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
1.2K
GBP
GBP
5
100%
111
74%
98%
2.97
2.05
GBP
GBP
17%
1:500