SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ICM FxAutomater
Savell Martin

ICM FxAutomater

Savell Martin
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
111
Negociações com lucro:
83 (74.77%)
Negociações com perda:
28 (25.23%)
Melhor negociação:
34.61 GBP
Pior negociação:
-27.12 GBP
Lucro bruto:
342.16 GBP (3 517 018 pips)
Perda bruta:
-114.98 GBP (1 002 644 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (51.16 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
65.05 GBP (9)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
98.41%
Depósito máximo carregado:
2.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.86
Negociações longas:
76 (68.47%)
Negociações curtas:
35 (31.53%)
Fator de lucro:
2.98
Valor esperado:
2.05 GBP
Lucro médio:
4.12 GBP
Perda média:
-4.11 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-46.76 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-46.76 GBP (3)
Crescimento mensal:
22.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
46.76 GBP (3.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.87% (46.76 GBP)
Pelo Capital Líquido:
17.08% (205.57 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 53
BTCUSD 32
USDJPY 22
EURUSD 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 58
BTCUSD 203
USDJPY 28
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 3K
BTCUSD 2.5M
USDJPY 1.3K
EURUSD 302
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.61 GBP
Pior negociação: -27 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +51.16 GBP
Máxima perda consecutiva: -46.76 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
OANDA-Live-1
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Earnex-Trade
0.00 × 71
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 440
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
116 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.05 18:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ICM FxAutomater
30 USD por mês
23%
0
0
USD
1.2K
GBP
5
100%
111
74%
98%
2.97
2.05
GBP
17%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.