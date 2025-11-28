- Прирост
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
77 (74.03%)
Убыточных трейдов:
27 (25.96%)
Лучший трейд:
34.61 GBP
Худший трейд:
-27.12 GBP
Общая прибыль:
319.93 GBP (3 229 416 pips)
Общий убыток:
-108.87 GBP (941 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (51.16 GBP)
Макс. прибыль в серии:
65.05 GBP (9)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
98.41%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
70 (67.31%)
Коротких трейдов:
34 (32.69%)
Профит фактор:
2.94
Мат. ожидание:
2.03 GBP
Средняя прибыль:
4.15 GBP
Средний убыток:
-4.03 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-46.76 GBP)
Макс. убыток в серии:
-46.76 GBP (3)
Прирост в месяц:
21.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
46.76 GBP (3.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.87% (46.76 GBP)
По эквити:
17.08% (205.57 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|50
|BTCUSD
|29
|USDJPY
|21
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|54
|BTCUSD
|187
|USDJPY
|28
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|2.8K
|BTCUSD
|2.3M
|USDJPY
|1.2K
|EURUSD
|302
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.61 GBP
Худший трейд: -27 GBP
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +51.16 GBP
Макс. убыток в серии: -46.76 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 440
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
