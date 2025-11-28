СигналыРазделы
Savell Martin

ICM FxAutomater

Savell Martin
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
77 (74.03%)
Убыточных трейдов:
27 (25.96%)
Лучший трейд:
34.61 GBP
Худший трейд:
-27.12 GBP
Общая прибыль:
319.93 GBP (3 229 416 pips)
Общий убыток:
-108.87 GBP (941 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (51.16 GBP)
Макс. прибыль в серии:
65.05 GBP (9)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
98.41%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
70 (67.31%)
Коротких трейдов:
34 (32.69%)
Профит фактор:
2.94
Мат. ожидание:
2.03 GBP
Средняя прибыль:
4.15 GBP
Средний убыток:
-4.03 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-46.76 GBP)
Макс. убыток в серии:
-46.76 GBP (3)
Прирост в месяц:
21.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
46.76 GBP (3.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.87% (46.76 GBP)
По эквити:
17.08% (205.57 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 50
BTCUSD 29
USDJPY 21
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 54
BTCUSD 187
USDJPY 28
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 2.8K
BTCUSD 2.3M
USDJPY 1.2K
EURUSD 302
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.61 GBP
Худший трейд: -27 GBP
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +51.16 GBP
Макс. убыток в серии: -46.76 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
OANDA-Live-1
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Earnex-Trade
0.00 × 69
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 440
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
еще 115...
Нет отзывов
2025.12.05 18:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
