- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
107
盈利交易:
79 (73.83%)
亏损交易:
28 (26.17%)
最好交易:
34.61 GBP
最差交易:
-27.12 GBP
毛利:
338.66 GBP (3 516 666 pips)
毛利亏损:
-114.92 GBP (1 002 644 pips)
最大连续赢利:
12 (51.16 GBP)
最大连续盈利:
65.05 GBP (9)
夏普比率:
0.28
交易活动:
98.41%
最大入金加载:
2.60%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.78
长期交易:
73 (68.22%)
短期交易:
34 (31.78%)
利润因子:
2.95
预期回报:
2.09 GBP
平均利润:
4.29 GBP
平均损失:
-4.10 GBP
最大连续失误:
3 (-46.76 GBP)
最大连续亏损:
-46.76 GBP (3)
每月增长:
22.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
46.76 GBP (3.87%)
相对跌幅:
结余:
3.87% (46.76 GBP)
净值:
17.08% (205.57 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|50
|BTCUSD
|32
|USDJPY
|21
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|54
|BTCUSD
|203
|USDJPY
|28
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|2.8K
|BTCUSD
|2.5M
|USDJPY
|1.2K
|EURUSD
|302
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.61 GBP
最差交易: -27 GBP
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +51.16 GBP
最大连续亏损: -46.76 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 440
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
1.2K
GBP
GBP
4
100%
107
73%
98%
2.94
2.09
GBP
GBP
17%
1:500