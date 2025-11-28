信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ICM FxAutomater
Savell Martin

ICM FxAutomater

Savell Martin
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
107
盈利交易:
79 (73.83%)
亏损交易:
28 (26.17%)
最好交易:
34.61 GBP
最差交易:
-27.12 GBP
毛利:
338.66 GBP (3 516 666 pips)
毛利亏损:
-114.92 GBP (1 002 644 pips)
最大连续赢利:
12 (51.16 GBP)
最大连续盈利:
65.05 GBP (9)
夏普比率:
0.28
交易活动:
98.41%
最大入金加载:
2.60%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.78
长期交易:
73 (68.22%)
短期交易:
34 (31.78%)
利润因子:
2.95
预期回报:
2.09 GBP
平均利润:
4.29 GBP
平均损失:
-4.10 GBP
最大连续失误:
3 (-46.76 GBP)
最大连续亏损:
-46.76 GBP (3)
每月增长:
22.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
46.76 GBP (3.87%)
相对跌幅:
结余:
3.87% (46.76 GBP)
净值:
17.08% (205.57 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 50
BTCUSD 32
USDJPY 21
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 54
BTCUSD 203
USDJPY 28
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 2.8K
BTCUSD 2.5M
USDJPY 1.2K
EURUSD 302
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +34.61 GBP
最差交易: -27 GBP
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +51.16 GBP
最大连续亏损: -46.76 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
OANDA-Live-1
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Earnex-Trade
0.00 × 70
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 440
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
115 更多...
没有评论
2025.12.05 18:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ICM FxAutomater
每月30 USD
22%
0
0
USD
1.2K
GBP
4
100%
107
73%
98%
2.94
2.09
GBP
17%
1:500
