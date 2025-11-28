SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ICM FxAutomater
Savell Martin

ICM FxAutomater

Savell Martin
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 23%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
111
Transacciones Rentables:
83 (74.77%)
Transacciones Irrentables:
28 (25.23%)
Mejor transacción:
34.61 GBP
Peor transacción:
-27.12 GBP
Beneficio Bruto:
342.16 GBP (3 517 018 pips)
Pérdidas Brutas:
-114.98 GBP (1 002 644 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (51.16 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
65.05 GBP (9)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
98.41%
Carga máxima del depósito:
2.60%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.86
Transacciones Largas:
76 (68.47%)
Transacciones Cortas:
35 (31.53%)
Factor de Beneficio:
2.98
Beneficio Esperado:
2.05 GBP
Beneficio medio:
4.12 GBP
Pérdidas medias:
-4.11 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-46.76 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.76 GBP (3)
Crecimiento al mes:
22.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
46.76 GBP (3.87%)
Reducción relativa:
De balance:
3.87% (46.76 GBP)
De fondos:
17.08% (205.57 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 53
BTCUSD 32
USDJPY 22
EURUSD 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 58
BTCUSD 203
USDJPY 28
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 3K
BTCUSD 2.5M
USDJPY 1.3K
EURUSD 302
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.61 GBP
Peor transacción: -27 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +51.16 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -46.76 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
OANDA-Live-1
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Earnex-Trade
0.00 × 71
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 440
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
otros 116...
No hay comentarios
2025.12.05 18:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

