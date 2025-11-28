- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
7.54 GBP
Worst Trade:
-2.61 GBP
Profitto lordo:
17.68 GBP (212 768 pips)
Perdita lorda:
-2.79 GBP (19 300 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (9.73 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
9.73 GBP (5)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
5.70
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
6.34
Profitto previsto:
1.86 GBP
Profitto medio:
2.53 GBP
Perdita media:
-2.79 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-2.61 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-2.61 GBP (1)
Crescita mensile:
1.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
2.61 GBP (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (2.61 GBP)
Per equità:
15.14% (153.68 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|3
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|312
|BTCUSD
|193K
|USDJPY
|106
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.54 GBP
Worst Trade: -3 GBP
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.73 GBP
Massima perdita consecutiva: -2.61 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 41
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|0.29 × 428
Non ci sono recensioni
