- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
712
Kârla kapanan işlemler:
510 (71.62%)
Zararla kapanan işlemler:
202 (28.37%)
En iyi işlem:
576.80 USD
En kötü işlem:
-329.60 USD
Brüt kâr:
23 245.34 USD (227 438 pips)
Brüt zarar:
-16 964.17 USD (170 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (361.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 374.80 USD (26)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
217
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
320 (44.94%)
Satış işlemleri:
392 (55.06%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
8.82 USD
Ortalama kâr:
45.58 USD
Ortalama zarar:
-83.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-375.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 276.50 USD (11)
Aylık büyüme:
62.81%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.90 USD
Maksimum:
3 276.50 USD (20.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.73% (3 276.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|712
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.3K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|57K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +576.80 USD
En kötü işlem: -330 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +361.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -375.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok