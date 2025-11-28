SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GTC PREMIUM
Vu Tat Tu'

GTC PREMIUM

Vu Tat Tu'
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 63%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
712
Kârla kapanan işlemler:
510 (71.62%)
Zararla kapanan işlemler:
202 (28.37%)
En iyi işlem:
576.80 USD
En kötü işlem:
-329.60 USD
Brüt kâr:
23 245.34 USD (227 438 pips)
Brüt zarar:
-16 964.17 USD (170 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (361.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 374.80 USD (26)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
217
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
320 (44.94%)
Satış işlemleri:
392 (55.06%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
8.82 USD
Ortalama kâr:
45.58 USD
Ortalama zarar:
-83.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-375.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 276.50 USD (11)
Aylık büyüme:
62.81%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.90 USD
Maksimum:
3 276.50 USD (20.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.73% (3 276.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 712
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 57K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +576.80 USD
En kötü işlem: -330 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +361.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -375.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.28 03:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 03:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
