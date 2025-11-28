- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
805
Transacciones Rentables:
545 (67.70%)
Transacciones Irrentables:
260 (32.30%)
Mejor transacción:
576.80 USD
Peor transacción:
-330.60 USD
Beneficio Bruto:
26 515.16 USD (245 325 pips)
Pérdidas Brutas:
-21 340.80 USD (225 093 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (361.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 374.80 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
11.31%
Carga máxima del depósito:
5.39%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
1.58
Transacciones Largas:
370 (45.96%)
Transacciones Cortas:
435 (54.04%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
6.43 USD
Beneficio medio:
48.65 USD
Pérdidas medias:
-82.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-375.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 276.50 USD (11)
Crecimiento al mes:
-6.45%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.90 USD
Máxima:
3 276.50 USD (20.73%)
Reducción relativa:
De balance:
20.73% (3 276.50 USD)
De fondos:
3.55% (558.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|803
|BTCUSDT
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.3K
|BTCUSDT
|-133
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|53K
|BTCUSDT
|-33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +576.80 USD
Peor transacción: -331 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +361.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -375.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
