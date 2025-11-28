SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GTC PREMIUM
Vu Tat Tu'

GTC PREMIUM

Vu Tat Tu'
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 52%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
805
Transacciones Rentables:
545 (67.70%)
Transacciones Irrentables:
260 (32.30%)
Mejor transacción:
576.80 USD
Peor transacción:
-330.60 USD
Beneficio Bruto:
26 515.16 USD (245 325 pips)
Pérdidas Brutas:
-21 340.80 USD (225 093 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (361.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 374.80 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
11.31%
Carga máxima del depósito:
5.39%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
1.58
Transacciones Largas:
370 (45.96%)
Transacciones Cortas:
435 (54.04%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
6.43 USD
Beneficio medio:
48.65 USD
Pérdidas medias:
-82.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-375.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 276.50 USD (11)
Crecimiento al mes:
-6.45%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.90 USD
Máxima:
3 276.50 USD (20.73%)
Reducción relativa:
De balance:
20.73% (3 276.50 USD)
De fondos:
3.55% (558.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 803
BTCUSDT 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.3K
BTCUSDT -133
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 53K
BTCUSDT -33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +576.80 USD
Peor transacción: -331 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +361.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -375.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
3.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 18:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GTC PREMIUM
30 USD al mes
52%
0
0
USD
15K
USD
6
85%
805
67%
11%
1.24
6.43
USD
21%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.