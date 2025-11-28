- Прирост
Всего трейдов:
793
Прибыльных трейдов:
538 (67.84%)
Убыточных трейдов:
255 (32.16%)
Лучший трейд:
576.80 USD
Худший трейд:
-330.60 USD
Общая прибыль:
25 959.38 USD (243 515 pips)
Общий убыток:
-21 251.92 USD (223 989 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (361.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 374.80 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
12.31%
Макс. загрузка депозита:
5.39%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
1.44
Длинных трейдов:
361 (45.52%)
Коротких трейдов:
432 (54.48%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
5.94 USD
Средняя прибыль:
48.25 USD
Средний убыток:
-83.34 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-375.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 276.50 USD (11)
Прирост в месяц:
-3.51%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.90 USD
Максимальная:
3 276.50 USD (20.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.73% (3 276.50 USD)
По эквити:
3.55% (558.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|791
|BTCUSDT
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.8K
|BTCUSDT
|-133
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSDT
|-33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +576.80 USD
Худший трейд: -331 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +361.00 USD
Макс. убыток в серии: -375.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|0.00 × 1
Нет отзывов
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
5
86%
793
67%
12%
1.22
5.94
USD
USD
21%
1:500