Vu Tat Tu'

GTC PREMIUM

Vu Tat Tu'
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 47%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
793
Прибыльных трейдов:
538 (67.84%)
Убыточных трейдов:
255 (32.16%)
Лучший трейд:
576.80 USD
Худший трейд:
-330.60 USD
Общая прибыль:
25 959.38 USD (243 515 pips)
Общий убыток:
-21 251.92 USD (223 989 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (361.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 374.80 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
12.31%
Макс. загрузка депозита:
5.39%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
1.44
Длинных трейдов:
361 (45.52%)
Коротких трейдов:
432 (54.48%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
5.94 USD
Средняя прибыль:
48.25 USD
Средний убыток:
-83.34 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-375.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 276.50 USD (11)
Прирост в месяц:
-3.51%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.90 USD
Максимальная:
3 276.50 USD (20.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.73% (3 276.50 USD)
По эквити:
3.55% (558.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 791
BTCUSDT 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.8K
BTCUSDT -133
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 52K
BTCUSDT -33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +576.80 USD
Худший трейд: -331 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +361.00 USD
Макс. убыток в серии: -375.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 18:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.