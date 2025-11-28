信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GTC PREMIUM
Vu Tat Tu'

GTC PREMIUM

Vu Tat Tu'
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 47%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
793
盈利交易:
538 (67.84%)
亏损交易:
255 (32.16%)
最好交易:
576.80 USD
最差交易:
-330.60 USD
毛利:
25 959.38 USD (243 515 pips)
毛利亏损:
-21 251.92 USD (223 989 pips)
最大连续赢利:
28 (361.00 USD)
最大连续盈利:
2 374.80 USD (26)
夏普比率:
0.07
交易活动:
12.31%
最大入金加载:
5.39%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
1.44
长期交易:
361 (45.52%)
短期交易:
432 (54.48%)
利润因子:
1.22
预期回报:
5.94 USD
平均利润:
48.25 USD
平均损失:
-83.34 USD
最大连续失误:
12 (-375.30 USD)
最大连续亏损:
-3 276.50 USD (11)
每月增长:
-3.51%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
4.90 USD
最大值:
3 276.50 USD (20.73%)
相对跌幅:
结余:
20.73% (3 276.50 USD)
净值:
3.55% (558.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 791
BTCUSDT 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.8K
BTCUSDT -133
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 52K
BTCUSDT -33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +576.80 USD
最差交易: -331 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +361.00 USD
最大连续亏损: -375.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.00 × 1
没有评论
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 18:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
