- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
793
盈利交易:
538 (67.84%)
亏损交易:
255 (32.16%)
最好交易:
576.80 USD
最差交易:
-330.60 USD
毛利:
25 959.38 USD (243 515 pips)
毛利亏损:
-21 251.92 USD (223 989 pips)
最大连续赢利:
28 (361.00 USD)
最大连续盈利:
2 374.80 USD (26)
夏普比率:
0.07
交易活动:
12.31%
最大入金加载:
5.39%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
1.44
长期交易:
361 (45.52%)
短期交易:
432 (54.48%)
利润因子:
1.22
预期回报:
5.94 USD
平均利润:
48.25 USD
平均损失:
-83.34 USD
最大连续失误:
12 (-375.30 USD)
最大连续亏损:
-3 276.50 USD (11)
每月增长:
-3.51%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
4.90 USD
最大值:
3 276.50 USD (20.73%)
相对跌幅:
结余:
20.73% (3 276.50 USD)
净值:
3.55% (558.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|791
|BTCUSDT
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.8K
|BTCUSDT
|-133
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSDT
|-33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +576.80 USD
最差交易: -331 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +361.00 USD
最大连续亏损: -375.30 USD
