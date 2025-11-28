- Crescimento
Negociações:
805
Negociações com lucro:
545 (67.70%)
Negociações com perda:
260 (32.30%)
Melhor negociação:
576.80 USD
Pior negociação:
-330.60 USD
Lucro bruto:
26 515.16 USD (245 325 pips)
Perda bruta:
-21 340.80 USD (225 093 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (361.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 374.80 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
11.31%
Depósito máximo carregado:
5.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
1.58
Negociações longas:
370 (45.96%)
Negociações curtas:
435 (54.04%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
6.43 USD
Lucro médio:
48.65 USD
Perda média:
-82.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-375.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 276.50 USD (11)
Crescimento mensal:
-6.45%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.90 USD
Máximo:
3 276.50 USD (20.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.73% (3 276.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.55% (558.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|803
|BTCUSDT
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.3K
|BTCUSDT
|-133
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|53K
|BTCUSDT
|-33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +576.80 USD
Pior negociação: -331 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +361.00 USD
Máxima perda consecutiva: -375.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
52%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
6
85%
805
67%
11%
1.24
6.43
USD
USD
21%
1:500