Vu Tat Tu'

GTC PREMIUM

Vu Tat Tu'
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 52%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
805
Negociações com lucro:
545 (67.70%)
Negociações com perda:
260 (32.30%)
Melhor negociação:
576.80 USD
Pior negociação:
-330.60 USD
Lucro bruto:
26 515.16 USD (245 325 pips)
Perda bruta:
-21 340.80 USD (225 093 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (361.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 374.80 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
11.31%
Depósito máximo carregado:
5.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
1.58
Negociações longas:
370 (45.96%)
Negociações curtas:
435 (54.04%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
6.43 USD
Lucro médio:
48.65 USD
Perda média:
-82.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-375.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 276.50 USD (11)
Crescimento mensal:
-6.45%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.90 USD
Máximo:
3 276.50 USD (20.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.73% (3 276.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.55% (558.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 803
BTCUSDT 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.3K
BTCUSDT -133
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 53K
BTCUSDT -33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +576.80 USD
Pior negociação: -331 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +361.00 USD
Máxima perda consecutiva: -375.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
3.00 × 1
Sem comentários
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 18:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
