Trades insgesamt:
805
Gewinntrades:
545 (67.70%)
Verlusttrades:
260 (32.30%)
Bester Trade:
576.80 USD
Schlechtester Trade:
-330.60 USD
Bruttoprofit:
26 515.16 USD (245 325 pips)
Bruttoverlust:
-21 340.80 USD (225 093 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (361.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 374.80 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
11.31%
Max deposit load:
5.39%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
30 Minuten
Erholungsfaktor:
1.58
Long-Positionen:
370 (45.96%)
Short-Positionen:
435 (54.04%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
6.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-82.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-375.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 276.50 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-6.45%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.90 USD
Maximaler:
3 276.50 USD (20.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.73% (3 276.50 USD)
Kapital:
3.55% (558.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|803
|BTCUSDT
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.3K
|BTCUSDT
|-133
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|53K
|BTCUSDT
|-33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Bester Trade: +576.80 USD
Schlechtester Trade: -331 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +361.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -375.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
Keine Bewertungen
