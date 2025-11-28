SignaleKategorien
GTC PREMIUM
Vu Tat Tu'

GTC PREMIUM

Vu Tat Tu'
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 52%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
805
Gewinntrades:
545 (67.70%)
Verlusttrades:
260 (32.30%)
Bester Trade:
576.80 USD
Schlechtester Trade:
-330.60 USD
Bruttoprofit:
26 515.16 USD (245 325 pips)
Bruttoverlust:
-21 340.80 USD (225 093 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (361.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 374.80 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
11.31%
Max deposit load:
5.39%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
30 Minuten
Erholungsfaktor:
1.58
Long-Positionen:
370 (45.96%)
Short-Positionen:
435 (54.04%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
6.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-82.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-375.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 276.50 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-6.45%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.90 USD
Maximaler:
3 276.50 USD (20.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.73% (3 276.50 USD)
Kapital:
3.55% (558.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 803
BTCUSDT 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.3K
BTCUSDT -133
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 53K
BTCUSDT -33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +576.80 USD
Schlechtester Trade: -331 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +361.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -375.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
3.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 18:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GTC PREMIUM
30 USD pro Monat
52%
0
0
USD
15K
USD
6
85%
805
67%
11%
1.24
6.43
USD
21%
1:500
Kopieren

