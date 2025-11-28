- 成長
トレード:
805
利益トレード:
545 (67.70%)
損失トレード:
260 (32.30%)
ベストトレード:
576.80 USD
最悪のトレード:
-330.60 USD
総利益:
26 515.16 USD (245 325 pips)
総損失:
-21 340.80 USD (225 093 pips)
最大連続の勝ち:
28 (361.00 USD)
最大連続利益:
2 374.80 USD (26)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
11.31%
最大入金額:
5.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
1.58
長いトレード:
370 (45.96%)
短いトレード:
435 (54.04%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
6.43 USD
平均利益:
48.65 USD
平均損失:
-82.08 USD
最大連続の負け:
12 (-375.30 USD)
最大連続損失:
-3 276.50 USD (11)
月間成長:
-6.45%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.90 USD
最大の:
3 276.50 USD (20.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.73% (3 276.50 USD)
エクイティによる:
3.55% (558.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|803
|BTCUSDT
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.3K
|BTCUSDT
|-133
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|53K
|BTCUSDT
|-33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +576.80 USD
最悪のトレード: -331 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +361.00 USD
最大連続損失: -375.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
52%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
6
85%
805
67%
11%
1.24
6.43
USD
USD
21%
1:500