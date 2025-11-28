シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GTC PREMIUM
Vu Tat Tu'

GTC PREMIUM

Vu Tat Tu'
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 52%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
805
利益トレード:
545 (67.70%)
損失トレード:
260 (32.30%)
ベストトレード:
576.80 USD
最悪のトレード:
-330.60 USD
総利益:
26 515.16 USD (245 325 pips)
総損失:
-21 340.80 USD (225 093 pips)
最大連続の勝ち:
28 (361.00 USD)
最大連続利益:
2 374.80 USD (26)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
11.31%
最大入金額:
5.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
1.58
長いトレード:
370 (45.96%)
短いトレード:
435 (54.04%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
6.43 USD
平均利益:
48.65 USD
平均損失:
-82.08 USD
最大連続の負け:
12 (-375.30 USD)
最大連続損失:
-3 276.50 USD (11)
月間成長:
-6.45%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.90 USD
最大の:
3 276.50 USD (20.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.73% (3 276.50 USD)
エクイティによる:
3.55% (558.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 803
BTCUSDT 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.3K
BTCUSDT -133
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 53K
BTCUSDT -33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +576.80 USD
最悪のトレード: -331 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +361.00 USD
最大連続損失: -375.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
3.00 × 1
レビューなし
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 18:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください