Vu Tat Tu'

GTC PREMIUM

Vu Tat Tu'
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 63%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
712
Profit Trade:
510 (71.62%)
Loss Trade:
202 (28.37%)
Best Trade:
576.80 USD
Worst Trade:
-329.60 USD
Profitto lordo:
23 245.34 USD (227 438 pips)
Perdita lorda:
-16 964.17 USD (170 038 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (361.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 374.80 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
217
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
320 (44.94%)
Short Trade:
392 (55.06%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
8.82 USD
Profitto medio:
45.58 USD
Perdita media:
-83.98 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-375.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 276.50 USD (11)
Crescita mensile:
62.81%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.90 USD
Massimale:
3 276.50 USD (20.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.73% (3 276.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 712
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 57K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +576.80 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +361.00 USD
Massima perdita consecutiva: -375.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.28 03:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 03:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
