- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
712
Profit Trade:
510 (71.62%)
Loss Trade:
202 (28.37%)
Best Trade:
576.80 USD
Worst Trade:
-329.60 USD
Profitto lordo:
23 245.34 USD (227 438 pips)
Perdita lorda:
-16 964.17 USD (170 038 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (361.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 374.80 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
217
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
320 (44.94%)
Short Trade:
392 (55.06%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
8.82 USD
Profitto medio:
45.58 USD
Perdita media:
-83.98 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-375.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 276.50 USD (11)
Crescita mensile:
62.81%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.90 USD
Massimale:
3 276.50 USD (20.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.73% (3 276.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|712
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|57K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +576.80 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +361.00 USD
Massima perdita consecutiva: -375.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
Non ci sono recensioni