- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
95 (69.85%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (30.15%)
En iyi işlem:
808.86 USD
En kötü işlem:
-389.62 USD
Brüt kâr:
5 006.79 USD (19 335 pips)
Brüt zarar:
-3 405.58 USD (11 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (372.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 346.86 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
80 (58.82%)
Satış işlemleri:
56 (41.18%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
11.77 USD
Ortalama kâr:
52.70 USD
Ortalama zarar:
-83.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-415.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-415.40 USD (5)
Aylık büyüme:
45.54%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.56 USD
Maksimum:
826.67 USD (35.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|29
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-334
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.2K
|GBPUSD
|155
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +808.86 USD
En kötü işlem: -390 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +372.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -415.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok