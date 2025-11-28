SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XAUUSD Signals
Li Jin

XAUUSD Signals

Li Jin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 930%
DPrimeVU-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
224
Gewinntrades:
148 (66.07%)
Verlusttrades:
76 (33.93%)
Bester Trade:
958.50 USD
Schlechtester Trade:
-515.14 USD
Bruttoprofit:
12 418.28 USD (103 510 pips)
Bruttoverlust:
-8 176.65 USD (77 637 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (372.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 346.86 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
1.91%
Max deposit load:
58.82%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
2.44
Long-Positionen:
133 (59.38%)
Short-Positionen:
91 (40.63%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
18.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
83.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-107.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-415.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 741.83 USD (4)
Wachstum pro Monat :
289.01%
Jahresprognose:
3 506.66%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
101.56 USD
Maximaler:
1 741.83 USD (28.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.05% (826.67 USD)
Kapital:
9.21% (102.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 164
GBPUSD 40
BTCUST 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.6K
GBPUSD -239
BTCUST -102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
GBPUSD 465
BTCUST 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +958.50 USD
Schlechtester Trade: -515 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +372.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -415.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DPrimeVU-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 00:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 07:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 14:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 10:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
XAUUSD Signals
30 USD pro Monat
930%
0
0
USD
3.6K
USD
14
99%
224
66%
2%
1.51
18.94
USD
61%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.