СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XAUUSD Signals
Li Jin

XAUUSD Signals

Li Jin
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 800%
DPrimeVU-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
141 (68.11%)
Убыточных трейдов:
66 (31.88%)
Лучший трейд:
808.86 USD
Худший трейд:
-398.16 USD
Общая прибыль:
9 360.58 USD (99 591 pips)
Общий убыток:
-5 575.65 USD (71 253 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (372.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 346.86 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
1.91%
Макс. загрузка депозита:
54.66%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
4.58
Длинных трейдов:
125 (60.39%)
Коротких трейдов:
82 (39.61%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
18.28 USD
Средняя прибыль:
66.39 USD
Средний убыток:
-84.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-415.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-497.17 USD (2)
Прирост в месяц:
237.43%
Годовой прогноз:
2 880.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.56 USD
Максимальная:
826.67 USD (35.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.05% (826.67 USD)
По эквити:
9.21% (102.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 149
GBPUSD 40
BTCUST 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.1K
GBPUSD -239
BTCUST -96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
GBPUSD 465
BTCUST 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +808.86 USD
Худший трейд: -398 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +372.24 USD
Макс. убыток в серии: -415.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 00:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 07:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 14:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 10:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD Signals
30 USD в месяц
800%
0
0
USD
3.2K
USD
13
99%
207
68%
2%
1.67
18.28
USD
61%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.