Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
141 (68.11%)
Убыточных трейдов:
66 (31.88%)
Лучший трейд:
808.86 USD
Худший трейд:
-398.16 USD
Общая прибыль:
9 360.58 USD (99 591 pips)
Общий убыток:
-5 575.65 USD (71 253 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (372.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 346.86 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
1.91%
Макс. загрузка депозита:
54.66%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
4.58
Длинных трейдов:
125 (60.39%)
Коротких трейдов:
82 (39.61%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
18.28 USD
Средняя прибыль:
66.39 USD
Средний убыток:
-84.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-415.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-497.17 USD (2)
Прирост в месяц:
237.43%
Годовой прогноз:
2 880.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.56 USD
Максимальная:
826.67 USD (35.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.05% (826.67 USD)
По эквити:
9.21% (102.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|GBPUSD
|40
|BTCUST
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.1K
|GBPUSD
|-239
|BTCUST
|-96
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|465
|BTCUST
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +808.86 USD
Худший трейд: -398 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +372.24 USD
Макс. убыток в серии: -415.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
