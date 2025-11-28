- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
95 (69.85%)
Loss Trade:
41 (30.15%)
Best Trade:
808.86 USD
Worst Trade:
-389.62 USD
Profitto lordo:
5 006.79 USD (19 335 pips)
Perdita lorda:
-3 405.58 USD (11 139 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (372.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 346.86 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
80 (58.82%)
Short Trade:
56 (41.18%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
11.77 USD
Profitto medio:
52.70 USD
Perdita media:
-83.06 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-415.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-415.40 USD (5)
Crescita mensile:
45.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.56 USD
Massimale:
826.67 USD (35.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-334
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.2K
|GBPUSD
|155
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +808.86 USD
Worst Trade: -390 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +372.24 USD
Massima perdita consecutiva: -415.40 USD
