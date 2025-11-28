SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XAUUSD Signals
Li Jin

XAUUSD Signals

Li Jin
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1 029%
DPrimeVU-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
214
Negociações com lucro:
145 (67.75%)
Negociações com perda:
69 (32.24%)
Melhor negociação:
808.86 USD
Pior negociação:
-398.16 USD
Lucro bruto:
10 614.99 USD (101 070 pips)
Perda bruta:
-6 024.24 USD (73 431 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (372.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 346.86 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
1.91%
Depósito máximo carregado:
54.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
5.55
Negociações longas:
132 (61.68%)
Negociações curtas:
82 (38.32%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
21.45 USD
Lucro médio:
73.21 USD
Perda média:
-87.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-415.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-497.17 USD (2)
Crescimento mensal:
344.39%
Previsão anual:
4 178.55%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
101.56 USD
Máximo:
826.67 USD (35.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.05% (826.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.21% (102.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 155
GBPUSD 40
BTCUST 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.9K
GBPUSD -239
BTCUST -96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 465
BTCUST 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +808.86 USD
Pior negociação: -398 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +372.24 USD
Máxima perda consecutiva: -415.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 00:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 07:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 14:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 10:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XAUUSD Signals
30 USD por mês
1 029%
0
0
USD
4K
USD
14
99%
214
67%
2%
1.76
21.45
USD
61%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.