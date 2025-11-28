- Crescimento
Negociações:
214
Negociações com lucro:
145 (67.75%)
Negociações com perda:
69 (32.24%)
Melhor negociação:
808.86 USD
Pior negociação:
-398.16 USD
Lucro bruto:
10 614.99 USD (101 070 pips)
Perda bruta:
-6 024.24 USD (73 431 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (372.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 346.86 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
1.91%
Depósito máximo carregado:
54.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
5.55
Negociações longas:
132 (61.68%)
Negociações curtas:
82 (38.32%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
21.45 USD
Lucro médio:
73.21 USD
Perda média:
-87.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-415.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-497.17 USD (2)
Crescimento mensal:
344.39%
Previsão anual:
4 178.55%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
101.56 USD
Máximo:
826.67 USD (35.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.05% (826.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.21% (102.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|GBPUSD
|40
|BTCUST
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.9K
|GBPUSD
|-239
|BTCUST
|-96
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|465
|BTCUST
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1 029%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
14
99%
214
67%
2%
1.76
21.45
USD
USD
61%
1:500