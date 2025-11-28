- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
214
利益トレード:
145 (67.75%)
損失トレード:
69 (32.24%)
ベストトレード:
808.86 USD
最悪のトレード:
-398.16 USD
総利益:
10 614.99 USD (101 070 pips)
総損失:
-6 024.24 USD (73 431 pips)
最大連続の勝ち:
12 (372.24 USD)
最大連続利益:
1 346.86 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
1.91%
最大入金額:
54.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
5.55
長いトレード:
132 (61.68%)
短いトレード:
82 (38.32%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
21.45 USD
平均利益:
73.21 USD
平均損失:
-87.31 USD
最大連続の負け:
5 (-415.40 USD)
最大連続損失:
-497.17 USD (2)
月間成長:
344.39%
年間予想:
4 178.55%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
101.56 USD
最大の:
826.67 USD (35.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.05% (826.67 USD)
エクイティによる:
9.21% (102.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|GBPUSD
|40
|BTCUST
|19
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.9K
|GBPUSD
|-239
|BTCUST
|-96
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|465
|BTCUST
|22K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +808.86 USD
最悪のトレード: -398 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +372.24 USD
最大連続損失: -415.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1 029%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
14
99%
214
67%
2%
1.76
21.45
USD
USD
61%
1:500