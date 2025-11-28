- 성장
트레이드:
264
이익 거래:
175 (66.28%)
손실 거래:
89 (33.71%)
최고의 거래:
958.50 USD
최악의 거래:
-1 031.40 USD
총 수익:
21 448.27 USD (113 108 pips)
총 손실:
-12 961.81 USD (85 070 pips)
연속 최대 이익:
12 (372.24 USD)
연속 최대 이익:
1 816.78 USD (5)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
1.91%
최대 입금량:
58.82%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
4.81
롱(주식매수):
161 (60.98%)
숏(주식차입매도):
103 (39.02%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
32.15 USD
평균 이익:
122.56 USD
평균 손실:
-145.64 USD
연속 최대 손실:
5 (-415.40 USD)
연속 최대 손실:
-1 762.52 USD (2)
월별 성장률:
557.51%
연간 예측:
6 764.46%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
101.56 USD
최대한의:
1 762.52 USD (19.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
61.05% (826.67 USD)
자본금별:
9.35% (631.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|GBPUSD
|43
|BTCUST
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|8.7K
|GBPUSD
|-15
|BTCUST
|-202
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPUSD
|609
|BTCUST
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +958.50 USD
최악의 거래: -1 031 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +372.24 USD
연속 최대 손실: -415.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
