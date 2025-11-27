- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
367.58 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
1 614.38 EUR (7 630 pips)
Brüt zarar:
-12.78 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 614.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 614.38 EUR (9)
Sharpe oranı:
1.93
Alım-satım etkinliği:
93.81%
Maks. mevduat yükü:
76.80%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
302.19
Alış işlemleri:
8 (88.89%)
Satış işlemleri:
1 (11.11%)
Kâr faktörü:
126.32
Beklenen getiri:
179.38 EUR
Ortalama kâr:
179.38 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
16.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.02 EUR
Maksimum:
5.30 EUR (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (2.02 EUR)
Varlığa göre:
1.07% (118.83 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|281
|GBPUSD
|594
|AUDUSD
|162
|USDCAD
|418
|AUDJPY
|125
|NZDJPY
|106
|EURUSD
|146
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|858
|GBPUSD
|1.5K
|AUDUSD
|748
|USDCAD
|1.5K
|AUDJPY
|1.3K
|NZDJPY
|1K
|EURUSD
|751
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +367.58 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 614.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
