SC SRX

Onirok FOREX Swing 1

SC SRX
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
367.58 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
1 614.38 EUR (7 630 pips)
Brüt zarar:
-12.78 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 614.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 614.38 EUR (9)
Sharpe oranı:
1.93
Alım-satım etkinliği:
93.81%
Maks. mevduat yükü:
76.80%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
302.19
Alış işlemleri:
8 (88.89%)
Satış işlemleri:
1 (11.11%)
Kâr faktörü:
126.32
Beklenen getiri:
179.38 EUR
Ortalama kâr:
179.38 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
16.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.02 EUR
Maksimum:
5.30 EUR (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (2.02 EUR)
Varlığa göre:
1.07% (118.83 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
GBPUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 281
GBPUSD 594
AUDUSD 162
USDCAD 418
AUDJPY 125
NZDJPY 106
EURUSD 146
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 858
GBPUSD 1.5K
AUDUSD 748
USDCAD 1.5K
AUDJPY 1.3K
NZDJPY 1K
EURUSD 751
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +367.58 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 614.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
FusionMarkets-Live
1.01 × 85
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
FPMarketsSC-Live
1.24 × 37
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 141
Coinexx-Live
1.63 × 32
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 946
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.01 × 338
RoboForex-ECN
2.19 × 2547
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
79 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 19:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
Share of trading days is too low
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.