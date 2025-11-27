シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Onirok FOREX Swing 1
SC SRX

Onirok FOREX Swing 1

SC SRX
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 24%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
12 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
378.17 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
2 414.12 EUR (10 628 pips)
総損失:
-19.49 EUR
最大連続の勝ち:
12 (2 414.12 EUR)
最大連続利益:
2 414.12 EUR (12)
シャープレシオ:
2.06
取引アクティビティ:
96.88%
最大入金額:
76.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
451.82
長いトレード:
10 (83.33%)
短いトレード:
2 (16.67%)
プロフィットファクター:
123.86
期待されたペイオフ:
201.18 EUR
平均利益:
201.18 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
24.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.02 EUR
最大の:
5.30 EUR (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.02% (2.02 EUR)
エクイティによる:
9.34% (1 083.59 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 3
XAUUSD 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 907
XAUUSD 281
AUDUSD 327
USDCAD 847
AUDJPY 125
NZDJPY 106
EURUSD 146
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 2.3K
XAUUSD 858
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3K
AUDJPY 1.3K
NZDJPY 1K
EURUSD 751
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +378.17 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +2 414.12 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
FusionMarkets-Live
1.01 × 85
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
FPMarketsSC-Live
1.24 × 37
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 141
Coinexx-Live
1.63 × 32
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 946
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.01 × 338
RoboForex-ECN
2.19 × 2547
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
79 より多く...
レビューなし
2025.12.23 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 19:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
Share of trading days is too low
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
