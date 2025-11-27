- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
12 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
378.17 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
2 414.12 EUR (10 628 pips)
総損失:
-19.49 EUR
最大連続の勝ち:
12 (2 414.12 EUR)
最大連続利益:
2 414.12 EUR (12)
シャープレシオ:
2.06
取引アクティビティ:
96.88%
最大入金額:
76.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
451.82
長いトレード:
10 (83.33%)
短いトレード:
2 (16.67%)
プロフィットファクター:
123.86
期待されたペイオフ:
201.18 EUR
平均利益:
201.18 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
24.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.02 EUR
最大の:
5.30 EUR (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.02% (2.02 EUR)
エクイティによる:
9.34% (1 083.59 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|907
|XAUUSD
|281
|AUDUSD
|327
|USDCAD
|847
|AUDJPY
|125
|NZDJPY
|106
|EURUSD
|146
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|2.3K
|XAUUSD
|858
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3K
|AUDJPY
|1.3K
|NZDJPY
|1K
|EURUSD
|751
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +378.17 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +2 414.12 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 167
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 121
|
FusionMarkets-Live
|1.01 × 85
|
Exness-MT5Real12
|1.14 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|1.23 × 84
|
FPMarketsSC-Live
|1.24 × 37
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 141
|
Coinexx-Live
|1.63 × 32
|
BlueberryMarkets-Live
|1.64 × 204
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 946
|
FundingTradersGroup-Server
|1.91 × 54
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.01 × 338
|
RoboForex-ECN
|2.19 × 2547
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.31 × 26
|
Darwinex-Live
|2.58 × 143
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
|
Axiory-Live
|2.94 × 52
79 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
24%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
4
100%
12
100%
97%
123.86
201.18
EUR
EUR
9%
1:30