- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
367.58 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
1 614.38 EUR (7 630 pips)
Perdita lorda:
-12.78 EUR
Vincite massime consecutive:
9 (1 614.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 614.38 EUR (9)
Indice di Sharpe:
1.93
Attività di trading:
94.81%
Massimo carico di deposito:
76.80%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
302.19
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
126.32
Profitto previsto:
179.38 EUR
Profitto medio:
179.38 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
16.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.02 EUR
Massimale:
5.30 EUR (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (2.02 EUR)
Per equità:
1.07% (118.83 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|281
|GBPUSD
|594
|AUDUSD
|162
|USDCAD
|418
|AUDJPY
|125
|NZDJPY
|106
|EURUSD
|146
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|858
|GBPUSD
|1.5K
|AUDUSD
|748
|USDCAD
|1.5K
|AUDJPY
|1.3K
|NZDJPY
|1K
|EURUSD
|751
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +367.58 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 614.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 167
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 121
|
FusionMarkets-Live
|1.01 × 85
|
Exness-MT5Real12
|1.14 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|1.23 × 84
|
FPMarketsSC-Live
|1.24 × 37
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 141
|
Coinexx-Live
|1.63 × 32
|
BlueberryMarkets-Live
|1.64 × 204
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 946
|
FundingTradersGroup-Server
|1.91 × 54
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.01 × 338
|
RoboForex-ECN
|2.19 × 2547
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.31 × 26
|
Darwinex-Live
|2.58 × 143
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
|
Axiory-Live
|2.94 × 52
79 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
2
100%
9
100%
95%
126.32
179.38
EUR
EUR
1%
1:30