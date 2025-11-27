SegnaliSezioni
Onirok FOREX Swing 1

SC SRX
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
367.58 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
1 614.38 EUR (7 630 pips)
Perdita lorda:
-12.78 EUR
Vincite massime consecutive:
9 (1 614.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 614.38 EUR (9)
Indice di Sharpe:
1.93
Attività di trading:
94.81%
Massimo carico di deposito:
76.80%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
302.19
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
126.32
Profitto previsto:
179.38 EUR
Profitto medio:
179.38 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
16.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.02 EUR
Massimale:
5.30 EUR (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (2.02 EUR)
Per equità:
1.07% (118.83 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
GBPUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 281
GBPUSD 594
AUDUSD 162
USDCAD 418
AUDJPY 125
NZDJPY 106
EURUSD 146
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 858
GBPUSD 1.5K
AUDUSD 748
USDCAD 1.5K
AUDJPY 1.3K
NZDJPY 1K
EURUSD 751
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +367.58 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 614.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
FusionMarkets-Live
1.01 × 85
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
FPMarketsSC-Live
1.24 × 37
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 141
Coinexx-Live
1.63 × 32
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 946
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.01 × 338
RoboForex-ECN
2.19 × 2547
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
Non ci sono recensioni
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 19:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
Share of trading days is too low
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Onirok FOREX Swing 1
30USD al mese
16%
0
0
USD
12K
EUR
2
100%
9
100%
95%
126.32
179.38
EUR
1%
1:30
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.