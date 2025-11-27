- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
12 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
378.17 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
2 414.12 EUR (10 628 pips)
Perda bruta:
-19.49 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 414.12 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 414.12 EUR (12)
Índice de Sharpe:
2.06
Atividade de negociação:
96.88%
Depósito máximo carregado:
76.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
451.82
Negociações longas:
10 (83.33%)
Negociações curtas:
2 (16.67%)
Fator de lucro:
123.86
Valor esperado:
201.18 EUR
Lucro médio:
201.18 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
24.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.02 EUR
Máximo:
5.30 EUR (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.02% (2.02 EUR)
Pelo Capital Líquido:
9.34% (1 083.59 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|907
|XAUUSD
|281
|AUDUSD
|327
|USDCAD
|847
|AUDJPY
|125
|NZDJPY
|106
|EURUSD
|146
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|2.3K
|XAUUSD
|858
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3K
|AUDJPY
|1.3K
|NZDJPY
|1K
|EURUSD
|751
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +378.17 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +2 414.12 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 167
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 121
|
FusionMarkets-Live
|1.01 × 85
|
Exness-MT5Real12
|1.14 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|1.23 × 84
|
FPMarketsSC-Live
|1.24 × 37
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 141
|
Coinexx-Live
|1.63 × 32
|
BlueberryMarkets-Live
|1.64 × 204
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 946
|
FundingTradersGroup-Server
|1.91 × 54
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.01 × 338
|
RoboForex-ECN
|2.19 × 2547
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.31 × 26
|
Darwinex-Live
|2.58 × 143
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
|
Axiory-Live
|2.94 × 52
