SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Onirok FOREX Swing 1
SC SRX

Onirok FOREX Swing 1

SC SRX
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 24%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
12 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
378.17 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
2 414.12 EUR (10 628 pips)
Perda bruta:
-19.49 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 414.12 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 414.12 EUR (12)
Índice de Sharpe:
2.06
Atividade de negociação:
96.88%
Depósito máximo carregado:
76.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
451.82
Negociações longas:
10 (83.33%)
Negociações curtas:
2 (16.67%)
Fator de lucro:
123.86
Valor esperado:
201.18 EUR
Lucro médio:
201.18 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
24.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.02 EUR
Máximo:
5.30 EUR (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.02% (2.02 EUR)
Pelo Capital Líquido:
9.34% (1 083.59 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 3
XAUUSD 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 907
XAUUSD 281
AUDUSD 327
USDCAD 847
AUDJPY 125
NZDJPY 106
EURUSD 146
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 2.3K
XAUUSD 858
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3K
AUDJPY 1.3K
NZDJPY 1K
EURUSD 751
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +378.17 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +2 414.12 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
FusionMarkets-Live
1.01 × 85
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
FPMarketsSC-Live
1.24 × 37
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 141
Coinexx-Live
1.63 × 32
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 946
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.01 × 338
RoboForex-ECN
2.19 × 2547
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
79 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.23 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 19:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
Share of trading days is too low
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Onirok FOREX Swing 1
30 USD por mês
24%
0
0
USD
12K
EUR
4
100%
12
100%
97%
123.86
201.18
EUR
9%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.