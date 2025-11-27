- 成长
交易:
12
盈利交易:
12 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
378.17 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
2 414.12 EUR (10 628 pips)
毛利亏损:
-17.99 EUR
最大连续赢利:
12 (2 414.12 EUR)
最大连续盈利:
2 414.12 EUR (12)
夏普比率:
2.06
交易活动:
96.88%
最大入金加载:
76.80%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 天
采收率:
452.10
长期交易:
10 (83.33%)
短期交易:
2 (16.67%)
利润因子:
134.19
预期回报:
201.18 EUR
平均利润:
201.18 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
24.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.02 EUR
最大值:
5.30 EUR (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.02% (2.02 EUR)
净值:
9.34% (1 083.59 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|907
|XAUUSD
|281
|AUDUSD
|327
|USDCAD
|847
|AUDJPY
|125
|NZDJPY
|106
|EURUSD
|146
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|2.3K
|XAUUSD
|858
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3K
|AUDJPY
|1.3K
|NZDJPY
|1K
|EURUSD
|751
- 入金加载
- 提取
最好交易: +378.17 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +2 414.12 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 167
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 121
|
FusionMarkets-Live
|1.01 × 85
|
Exness-MT5Real12
|1.14 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|1.23 × 84
|
FPMarketsSC-Live
|1.24 × 37
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 141
|
Coinexx-Live
|1.63 × 32
|
BlueberryMarkets-Live
|1.64 × 204
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 946
|
FundingTradersGroup-Server
|1.91 × 54
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.01 × 338
|
RoboForex-ECN
|2.19 × 2547
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.31 × 26
|
Darwinex-Live
|2.58 × 143
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
|
Axiory-Live
|2.94 × 52
