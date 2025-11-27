SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Onirok FOREX Swing 1
SC SRX

Onirok FOREX Swing 1

SC SRX
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
12 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
378.17 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
2 414.12 EUR (10 628 pips)
Bruttoverlust:
-19.49 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2 414.12 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 414.12 EUR (12)
Sharpe Ratio:
2.06
Trading-Aktivität:
96.88%
Max deposit load:
76.80%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
451.82
Long-Positionen:
10 (83.33%)
Short-Positionen:
2 (16.67%)
Profit-Faktor:
123.86
Mathematische Gewinnerwartung:
201.18 EUR
Durchschnittlicher Profit:
201.18 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Wachstum pro Monat :
24.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.02 EUR
Maximaler:
5.30 EUR (0.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.02% (2.02 EUR)
Kapital:
9.34% (1 083.59 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 3
XAUUSD 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 907
XAUUSD 281
AUDUSD 327
USDCAD 847
AUDJPY 125
NZDJPY 106
EURUSD 146
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 2.3K
XAUUSD 858
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3K
AUDJPY 1.3K
NZDJPY 1K
EURUSD 751
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +378.17 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 414.12 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
FusionMarkets-Live
1.01 × 85
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
FPMarketsSC-Live
1.24 × 37
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 141
Coinexx-Live
1.63 × 32
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 946
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.01 × 338
RoboForex-ECN
2.19 × 2547
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
noch 79 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 19:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
Share of trading days is too low
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Onirok FOREX Swing 1
30 USD pro Monat
24%
0
0
USD
12K
EUR
4
100%
12
100%
97%
123.86
201.18
EUR
9%
1:30
