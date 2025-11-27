SeñalesSecciones
Onirok FOREX Swing 1
SC SRX

Onirok FOREX Swing 1

SC SRX
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 24%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
12 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
378.17 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
2 414.12 EUR (10 628 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.49 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2 414.12 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 414.12 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
2.06
Actividad comercial:
96.88%
Carga máxima del depósito:
76.80%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
451.82
Transacciones Largas:
10 (83.33%)
Transacciones Cortas:
2 (16.67%)
Factor de Beneficio:
123.86
Beneficio Esperado:
201.18 EUR
Beneficio medio:
201.18 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Crecimiento al mes:
24.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.02 EUR
Máxima:
5.30 EUR (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.02% (2.02 EUR)
De fondos:
9.34% (1 083.59 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 3
XAUUSD 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 907
XAUUSD 281
AUDUSD 327
USDCAD 847
AUDJPY 125
NZDJPY 106
EURUSD 146
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 2.3K
XAUUSD 858
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3K
AUDJPY 1.3K
NZDJPY 1K
EURUSD 751
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +378.17 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +2 414.12 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
FusionMarkets-Live
1.01 × 85
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
FPMarketsSC-Live
1.24 × 37
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 141
Coinexx-Live
1.63 × 32
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 946
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.01 × 338
RoboForex-ECN
2.19 × 2547
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
No hay comentarios
2025.12.23 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 20:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 19:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
Share of trading days is too low
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Onirok FOREX Swing 1
30 USD al mes
24%
0
0
USD
12K
EUR
4
100%
12
100%
97%
123.86
201.18
EUR
9%
1:30
Copiar

