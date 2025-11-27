- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
12 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
378.17 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
2 414.12 EUR (10 628 pips)
Общий убыток:
-17.05 EUR
Макс. серия выигрышей:
12 (2 414.12 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 414.12 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
2.06
Торговая активность:
96.88%
Макс. загрузка депозита:
76.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
452.28
Длинных трейдов:
10 (83.33%)
Коротких трейдов:
2 (16.67%)
Профит фактор:
141.59
Мат. ожидание:
201.18 EUR
Средняя прибыль:
201.18 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
24.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.02 EUR
Максимальная:
5.30 EUR (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (2.02 EUR)
По эквити:
9.34% (1 083.59 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|907
|XAUUSD
|281
|AUDUSD
|327
|USDCAD
|847
|AUDJPY
|125
|NZDJPY
|106
|EURUSD
|146
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|2.3K
|XAUUSD
|858
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3K
|AUDJPY
|1.3K
|NZDJPY
|1K
|EURUSD
|751
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +378.17 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +2 414.12 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 167
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 121
|
FusionMarkets-Live
|1.01 × 85
|
Exness-MT5Real12
|1.14 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|1.23 × 84
|
FPMarketsSC-Live
|1.24 × 37
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 141
|
Coinexx-Live
|1.63 × 32
|
BlueberryMarkets-Live
|1.64 × 204
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 946
|
FundingTradersGroup-Server
|1.91 × 54
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.01 × 338
|
RoboForex-ECN
|2.19 × 2547
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.31 × 26
|
Darwinex-Live
|2.58 × 143
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
|
Axiory-Live
|2.94 × 52
