SC SRX

Onirok FOREX Swing 1

SC SRX
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 24%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
12 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
378.17 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
2 414.12 EUR (10 628 pips)
Общий убыток:
-17.05 EUR
Макс. серия выигрышей:
12 (2 414.12 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 414.12 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
2.06
Торговая активность:
96.88%
Макс. загрузка депозита:
76.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
452.28
Длинных трейдов:
10 (83.33%)
Коротких трейдов:
2 (16.67%)
Профит фактор:
141.59
Мат. ожидание:
201.18 EUR
Средняя прибыль:
201.18 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
24.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.02 EUR
Максимальная:
5.30 EUR (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (2.02 EUR)
По эквити:
9.34% (1 083.59 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 3
XAUUSD 2
AUDUSD 2
USDCAD 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 907
XAUUSD 281
AUDUSD 327
USDCAD 847
AUDJPY 125
NZDJPY 106
EURUSD 146
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 2.3K
XAUUSD 858
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3K
AUDJPY 1.3K
NZDJPY 1K
EURUSD 751
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +378.17 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +2 414.12 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
FusionMarkets-Live
1.01 × 85
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
FPMarketsSC-Live
1.24 × 37
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 141
Coinexx-Live
1.63 × 32
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 946
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.01 × 338
RoboForex-ECN
2.19 × 2547
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
еще 79...
Нет отзывов
2025.12.23 11:59
2025.12.23 10:59
2025.12.23 09:59
2025.12.22 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
2025.12.11 15:58
2025.12.03 20:11
2025.12.03 19:11
2025.11.28 15:29
Share of trading days is too low
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.