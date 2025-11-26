- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
42 (91.30%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.70%)
En iyi işlem:
2 141.07 USD
En kötü işlem:
-306.34 USD
Brüt kâr:
6 566.43 USD (24 524 pips)
Brüt zarar:
-1 193.95 USD (13 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (793.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 271.37 USD (15)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
7.37
Alış işlemleri:
23 (50.00%)
Satış işlemleri:
23 (50.00%)
Kâr faktörü:
5.50
Beklenen getiri:
116.79 USD
Ortalama kâr:
156.34 USD
Ortalama zarar:
-298.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-595.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-595.76 USD (2)
Aylık büyüme:
50.75%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
729.34 USD (40.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 141.07 USD
En kötü işlem: -306 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +793.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -595.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 17
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.46 × 13
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 29302
Scalping Gold Daily Breakouts
İnceleme yok