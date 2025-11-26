SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nusantara Gold
Indra Nusantara

Nusantara Gold

Indra Nusantara
0 inceleme
60 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
42 (91.30%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.70%)
En iyi işlem:
2 141.07 USD
En kötü işlem:
-306.34 USD
Brüt kâr:
6 566.43 USD (24 524 pips)
Brüt zarar:
-1 193.95 USD (13 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (793.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 271.37 USD (15)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
7.37
Alış işlemleri:
23 (50.00%)
Satış işlemleri:
23 (50.00%)
Kâr faktörü:
5.50
Beklenen getiri:
116.79 USD
Ortalama kâr:
156.34 USD
Ortalama zarar:
-298.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-595.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-595.76 USD (2)
Aylık büyüme:
50.75%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
729.34 USD (40.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 141.07 USD
En kötü işlem: -306 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +793.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -595.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real3
1.12 × 17
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.46 × 13
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 29302
91 daha fazla...
Scalping Gold Daily Breakouts
İnceleme yok
2025.11.26 15:44
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 8.67% of days out of the 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
