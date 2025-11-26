SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Nusantara Gold
Indra Nusantara

Nusantara Gold

Indra Nusantara
0 comentarios
Fiabilidad
64 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 92%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
95
Transacciones Rentables:
84 (88.42%)
Transacciones Irrentables:
11 (11.58%)
Mejor transacción:
2 141.07 USD
Peor transacción:
-4 078.12 USD
Beneficio Bruto:
15 914.40 USD (29 165 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 281.92 USD (18 201 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (7 557.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 557.32 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
0.85%
Carga máxima del depósito:
21.15%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.89
Transacciones Largas:
51 (53.68%)
Transacciones Cortas:
44 (46.32%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
48.76 USD
Beneficio medio:
189.46 USD
Pérdidas medias:
-1 025.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-595.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 078.12 USD (1)
Crecimiento al mes:
-2.06%
Pronóstico anual:
-24.94%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 USD
Máxima:
5 231.25 USD (61.03%)
Reducción relativa:
De balance:
40.75% (729.16 USD)
De fondos:
20.24% (3 484.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 141.07 USD
Peor transacción: -4 078 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +7 557.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -595.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 92...
Scalping Gold Daily Breakouts
No hay comentarios
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 8.67% of days out of the 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Nusantara Gold
30 USD al mes
92%
0
0
USD
14K
USD
64
95%
95
88%
1%
1.41
48.76
USD
41%
1:500
