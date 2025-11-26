- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
95
利益トレード:
84 (88.42%)
損失トレード:
11 (11.58%)
ベストトレード:
2 141.07 USD
最悪のトレード:
-4 078.12 USD
総利益:
15 914.40 USD (29 165 pips)
総損失:
-11 281.92 USD (18 201 pips)
最大連続の勝ち:
24 (7 557.32 USD)
最大連続利益:
7 557.32 USD (24)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
0.85%
最大入金額:
21.15%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
51 (53.68%)
短いトレード:
44 (46.32%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
48.76 USD
平均利益:
189.46 USD
平均損失:
-1 025.63 USD
最大連続の負け:
2 (-595.76 USD)
最大連続損失:
-4 078.12 USD (1)
月間成長:
-4.92%
年間予想:
-59.75%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 USD
最大の:
5 231.25 USD (61.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.75% (729.16 USD)
エクイティによる:
20.24% (3 484.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 141.07 USD
最悪のトレード: -4 078 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7 557.32 USD
最大連続損失: -595.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
