Indra Nusantara

Nusantara Gold

Indra Nusantara
レビュー0件
信頼性
64週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 92%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
95
利益トレード:
84 (88.42%)
損失トレード:
11 (11.58%)
ベストトレード:
2 141.07 USD
最悪のトレード:
-4 078.12 USD
総利益:
15 914.40 USD (29 165 pips)
総損失:
-11 281.92 USD (18 201 pips)
最大連続の勝ち:
24 (7 557.32 USD)
最大連続利益:
7 557.32 USD (24)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
0.85%
最大入金額:
21.15%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
51 (53.68%)
短いトレード:
44 (46.32%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
48.76 USD
平均利益:
189.46 USD
平均損失:
-1 025.63 USD
最大連続の負け:
2 (-595.76 USD)
最大連続損失:
-4 078.12 USD (1)
月間成長:
-4.92%
年間予想:
-59.75%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 USD
最大の:
5 231.25 USD (61.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.75% (729.16 USD)
エクイティによる:
20.24% (3 484.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 141.07 USD
最悪のトレード: -4 078 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7 557.32 USD
最大連続損失: -595.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 より多く...
Scalping Gold Daily Breakouts
レビューなし
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 8.67% of days out of the 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
