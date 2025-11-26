SinaisSeções
Indra Nusantara

Nusantara Gold

Indra Nusantara
0 comentários
Confiabilidade
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 92%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
95
Negociações com lucro:
84 (88.42%)
Negociações com perda:
11 (11.58%)
Melhor negociação:
2 141.07 USD
Pior negociação:
-4 078.12 USD
Lucro bruto:
15 914.40 USD (29 165 pips)
Perda bruta:
-11 281.92 USD (18 201 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (7 557.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 557.32 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
0.85%
Depósito máximo carregado:
21.15%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
51 (53.68%)
Negociações curtas:
44 (46.32%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
48.76 USD
Lucro médio:
189.46 USD
Perda média:
-1 025.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-595.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 078.12 USD (1)
Crescimento mensal:
-2.06%
Previsão anual:
-24.94%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.36 USD
Máximo:
5 231.25 USD (61.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.75% (729.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.24% (3 484.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 141.07 USD
Pior negociação: -4 078 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7 557.32 USD
Máxima perda consecutiva: -595.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 mais ...
Scalping Gold Daily Breakouts
Sem comentários
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 8.67% of days out of the 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nusantara Gold
30 USD por mês
92%
0
0
USD
14K
USD
64
95%
95
88%
1%
1.41
48.76
USD
41%
1:500
Copiar

