- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
95
盈利交易:
84 (88.42%)
亏损交易:
11 (11.58%)
最好交易:
2 141.07 USD
最差交易:
-4 078.12 USD
毛利:
15 914.40 USD (29 165 pips)
毛利亏损:
-11 281.92 USD (18 201 pips)
最大连续赢利:
24 (7 557.32 USD)
最大连续盈利:
7 557.32 USD (24)
夏普比率:
0.20
交易活动:
0.85%
最大入金加载:
21.15%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.89
长期交易:
51 (53.68%)
短期交易:
44 (46.32%)
利润因子:
1.41
预期回报:
48.76 USD
平均利润:
189.46 USD
平均损失:
-1 025.63 USD
最大连续失误:
2 (-595.76 USD)
最大连续亏损:
-4 078.12 USD (1)
每月增长:
-2.06%
年度预测:
-24.94%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.36 USD
最大值:
5 231.25 USD (61.03%)
相对跌幅:
结余:
40.75% (729.16 USD)
净值:
20.24% (3 484.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 141.07 USD
最差交易: -4 078 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7 557.32 USD
最大连续亏损: -595.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
FXPIG-Server
|1.87 × 47
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29475
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Scalping Gold Daily Breakouts
没有评论
