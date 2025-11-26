SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Nusantara Gold
Indra Nusantara

Nusantara Gold

Indra Nusantara
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 81%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
100
Gewinntrades:
88 (88.00%)
Verlusttrades:
12 (12.00%)
Bester Trade:
2 141.07 USD
Schlechtester Trade:
-4 078.12 USD
Bruttoprofit:
16 707.40 USD (29 856 pips)
Bruttoverlust:
-12 814.89 USD (19 414 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (7 557.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 557.32 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
0.85%
Max deposit load:
21.15%
Letzter Trade:
53 Minuten
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.74
Long-Positionen:
53 (53.00%)
Short-Positionen:
47 (47.00%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
38.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
189.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 067.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-595.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 078.12 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-12.65%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.36 USD
Maximaler:
5 231.25 USD (61.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.75% (729.16 USD)
Kapital:
20.24% (3 484.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 141.07 USD
Schlechtester Trade: -4 078 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 557.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -595.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 92 ...
Scalping Gold Daily Breakouts
Keine Bewertungen
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 8.67% of days out of the 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Nusantara Gold
30 USD pro Monat
81%
0
0
USD
12K
USD
64
96%
100
88%
1%
1.30
38.93
USD
41%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.