СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Nusantara Gold
Indra Nusantara

Nusantara Gold

Indra Nusantara
0 отзывов
Надежность
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 80%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
82 (88.17%)
Убыточных трейдов:
11 (11.83%)
Лучший трейд:
2 141.07 USD
Худший трейд:
-4 078.12 USD
Общая прибыль:
14 989.01 USD (28 778 pips)
Общий убыток:
-11 267.60 USD (18 201 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (7 557.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 557.32 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
0.85%
Макс. загрузка депозита:
21.15%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
50 (53.76%)
Коротких трейдов:
43 (46.24%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
40.02 USD
Средняя прибыль:
182.79 USD
Средний убыток:
-1 024.33 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-595.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 078.12 USD (1)
Прирост в месяц:
3.89%
Годовой прогноз:
47.24%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 USD
Максимальная:
5 231.25 USD (61.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.75% (729.16 USD)
По эквити:
20.24% (3 484.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 141.07 USD
Худший трейд: -4 078 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7 557.32 USD
Макс. убыток в серии: -595.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29472
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Scalping Gold Daily Breakouts
Нет отзывов
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 8.67% of days out of the 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nusantara Gold
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
13K
USD
63
95%
93
88%
1%
1.33
40.02
USD
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.