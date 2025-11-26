- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
82 (88.17%)
Убыточных трейдов:
11 (11.83%)
Лучший трейд:
2 141.07 USD
Худший трейд:
-4 078.12 USD
Общая прибыль:
14 989.01 USD (28 778 pips)
Общий убыток:
-11 267.60 USD (18 201 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (7 557.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 557.32 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
0.85%
Макс. загрузка депозита:
21.15%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
50 (53.76%)
Коротких трейдов:
43 (46.24%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
40.02 USD
Средняя прибыль:
182.79 USD
Средний убыток:
-1 024.33 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-595.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 078.12 USD (1)
Прирост в месяц:
3.89%
Годовой прогноз:
47.24%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 USD
Максимальная:
5 231.25 USD (61.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.75% (729.16 USD)
По эквити:
20.24% (3 484.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 141.07 USD
Худший трейд: -4 078 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7 557.32 USD
Макс. убыток в серии: -595.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29472
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
еще 92...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Scalping Gold Daily Breakouts
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
63
95%
93
88%
1%
1.33
40.02
USD
USD
41%
1:500