Dingjia Xiong

TrendTracker Pro

Dingjia Xiong
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
228
Kârla kapanan işlemler:
206 (90.35%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (9.65%)
En iyi işlem:
888.19 USD
En kötü işlem:
-1 830.44 USD
Brüt kâr:
5 989.13 USD (62 810 pips)
Brüt zarar:
-4 144.82 USD (44 049 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (353.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 426.71 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.50%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
172 (75.44%)
Satış işlemleri:
56 (24.56%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
8.09 USD
Ortalama kâr:
29.07 USD
Ortalama zarar:
-188.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 830.44 USD (1)
Aylık büyüme:
18.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.77 USD
Maksimum:
1 830.44 USD (15.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.49% (1 830.44 USD)
Varlığa göre:
5.88% (696.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 228
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +888.19 USD
En kötü işlem: -1 830 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +353.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
4.68 × 203
非常复杂的趋势策略，利用高低点和中轴判断趋势，分为H4大趋势和M30小趋势，两个周期都做，只要出现一边趋势即可盈利，2025年表现非常抢眼，趋势越强，盈利越高，不惧小震荡行情
İnceleme yok
2025.11.26 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
