İşlemler:
228
Kârla kapanan işlemler:
206 (90.35%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (9.65%)
En iyi işlem:
888.19 USD
En kötü işlem:
-1 830.44 USD
Brüt kâr:
5 989.13 USD (62 810 pips)
Brüt zarar:
-4 144.82 USD (44 049 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (353.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 426.71 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.50%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
172 (75.44%)
Satış işlemleri:
56 (24.56%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
8.09 USD
Ortalama kâr:
29.07 USD
Ortalama zarar:
-188.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 830.44 USD (1)
Aylık büyüme:
18.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.77 USD
Maksimum:
1 830.44 USD (15.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.49% (1 830.44 USD)
Varlığa göre:
5.88% (696.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +888.19 USD
En kötü işlem: -1 830 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +353.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
非常复杂的趋势策略，利用高低点和中轴判断趋势，分为H4大趋势和M30小趋势，两个周期都做，只要出现一边趋势即可盈利，2025年表现非常抢眼，趋势越强，盈利越高，不惧小震荡行情
