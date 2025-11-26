信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TrendTracker Pro
Dingjia Xiong

TrendTracker Pro

Dingjia Xiong
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 52%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
658
盈利交易:
614 (93.31%)
亏损交易:
44 (6.69%)
最好交易:
888.19 USD
最差交易:
-1 830.44 USD
毛利:
11 278.46 USD (120 716 pips)
毛利亏损:
-6 176.58 USD (65 023 pips)
最大连续赢利:
49 (368.11 USD)
最大连续盈利:
1 426.71 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.48%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
159
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.79
长期交易:
600 (91.19%)
短期交易:
58 (8.81%)
利润因子:
1.83
预期回报:
7.75 USD
平均利润:
18.37 USD
平均损失:
-140.38 USD
最大连续失误:
2 (-9.70 USD)
最大连续亏损:
-1 830.44 USD (1)
每月增长:
30.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.77 USD
最大值:
1 830.44 USD (15.49%)
相对跌幅:
结余:
15.49% (1 830.44 USD)
净值:
13.88% (1 820.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 658
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +888.19 USD
最差交易: -1 830 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +368.11 USD
最大连续亏损: -9.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
MFGinvest-Server
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
4.81 × 261
Exness-MT5Real11
8.25 × 118
ICMarketsSC-MT5-4
15.76 × 17
【双维轴心】—— 定义趋势的几何美学

H4宏观风控 + M30微观博弈，一套穿越牛熊的精密算法

在简单的均线突破失效的今天，【双维轴心】采用了一种极为精密的复杂算法，重新定义了趋势交易。这不是依靠单一指标的赌博，而是基于市场微观结构的**“高低点演化论”与“中轴博弈”**构建的数学模型。

核心逻辑：中轴定乾坤 (Central Axis Logic)
策略通过动态计算市场波动的Swing High（波峰）与Swing Low（波谷），实时构建出一条隐形的“趋势中轴线”。

  • 中轴不仅是多空的分水岭，更是能量的平衡点。
  • 当价格以特定形态突破中轴并站稳，即视为原有平衡被打破，新趋势确立，系统随即启动。

双周期独立驱动：H4与M30的完美共振
本策略摒弃了单一时间框架的盲区，采用**H4（4小时大趋势）M30（30分钟小趋势）**双轨并行机制：

  1. H4 锁定大势： 负责捕捉长线的主升浪或主跌浪，吃尽鱼身，利润空间巨大。
  2. M30 灵动突击： 负责捕捉日内的快速爆发，资金周转快，灵活性强。
    “双边获利”机制： 两个周期既互为验证，又独立作战。只要任意一个周期走出趋势（无论是大周期的单边，还是小周期的波段），账户即可实现盈利。这种设计极大提高了资金的利用率和获利的稳定性。

无惧震荡，拥抱爆发
2025年，【双维轴心】展现出了令人惊叹的爆发力。其核心优势在于**“强过滤系统”**：

  • 面对市场噪音和小幅震荡（Whipsaws），中轴算法能有效识别“假突破”，按兵不动。
  • 一旦真正的单边行情启动，策略犹如猎豹出击，趋势越强，加成越高。

这是一套为大行情而生的系统，它过滤了市场的杂音，只聆听趋势最真实的声音。


没有评论
2025.12.22 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
