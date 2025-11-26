- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
658
盈利交易:
614 (93.31%)
亏损交易:
44 (6.69%)
最好交易:
888.19 USD
最差交易:
-1 830.44 USD
毛利:
11 278.46 USD (120 716 pips)
毛利亏损:
-6 176.58 USD (65 023 pips)
最大连续赢利:
49 (368.11 USD)
最大连续盈利:
1 426.71 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.48%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
159
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.79
长期交易:
600 (91.19%)
短期交易:
58 (8.81%)
利润因子:
1.83
预期回报:
7.75 USD
平均利润:
18.37 USD
平均损失:
-140.38 USD
最大连续失误:
2 (-9.70 USD)
最大连续亏损:
-1 830.44 USD (1)
每月增长:
30.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.77 USD
最大值:
1 830.44 USD (15.49%)
相对跌幅:
结余:
15.49% (1 830.44 USD)
净值:
13.88% (1 820.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|658
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +888.19 USD
最差交易: -1 830 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +368.11 USD
最大连续亏损: -9.70 USD
【双维轴心】—— 定义趋势的几何美学
H4宏观风控 + M30微观博弈，一套穿越牛熊的精密算法
在简单的均线突破失效的今天，【双维轴心】采用了一种极为精密的复杂算法，重新定义了趋势交易。这不是依靠单一指标的赌博，而是基于市场微观结构的**“高低点演化论”与“中轴博弈”**构建的数学模型。
核心逻辑：中轴定乾坤 (Central Axis Logic)
策略通过动态计算市场波动的Swing High（波峰）与Swing Low（波谷），实时构建出一条隐形的“趋势中轴线”。
- 中轴不仅是多空的分水岭，更是能量的平衡点。
- 当价格以特定形态突破中轴并站稳，即视为原有平衡被打破，新趋势确立，系统随即启动。
双周期独立驱动：H4与M30的完美共振
本策略摒弃了单一时间框架的盲区，采用**H4（4小时大趋势）与M30（30分钟小趋势）**双轨并行机制：
- H4 锁定大势： 负责捕捉长线的主升浪或主跌浪，吃尽鱼身，利润空间巨大。
- M30 灵动突击： 负责捕捉日内的快速爆发，资金周转快，灵活性强。
“双边获利”机制： 两个周期既互为验证，又独立作战。只要任意一个周期走出趋势（无论是大周期的单边，还是小周期的波段），账户即可实现盈利。这种设计极大提高了资金的利用率和获利的稳定性。
无惧震荡，拥抱爆发
2025年，【双维轴心】展现出了令人惊叹的爆发力。其核心优势在于**“强过滤系统”**：
- 面对市场噪音和小幅震荡（Whipsaws），中轴算法能有效识别“假突破”，按兵不动。
- 一旦真正的单边行情启动，策略犹如猎豹出击，趋势越强，加成越高。
这是一套为大行情而生的系统，它过滤了市场的杂音，只聆听趋势最真实的声音。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
52%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
7
100%
658
93%
100%
1.82
7.75
USD
USD
15%
1:500