- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
228
Profit Trade:
206 (90.35%)
Loss Trade:
22 (9.65%)
Best Trade:
888.19 USD
Worst Trade:
-1 830.44 USD
Profitto lordo:
5 989.13 USD (62 810 pips)
Perdita lorda:
-4 144.82 USD (44 049 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (353.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 426.71 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
172 (75.44%)
Short Trade:
56 (24.56%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
8.09 USD
Profitto medio:
29.07 USD
Perdita media:
-188.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 830.44 USD (1)
Crescita mensile:
18.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.77 USD
Massimale:
1 830.44 USD (15.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.49% (1 830.44 USD)
Per equità:
4.05% (479.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +888.19 USD
Worst Trade: -1 830 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +353.81 USD
Massima perdita consecutiva: -7.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|4.74 × 200
非常复杂的趋势策略，利用高低点和中轴判断趋势，分为H4大趋势和M30小趋势，两个周期都做，只要出现一边趋势即可盈利，2025年表现非常抢眼，趋势越强，盈利越高，不惧小震荡行情
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
2
100%
228
90%
100%
1.44
8.09
USD
USD
15%
1:500